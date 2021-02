Hace alrededor de un mes saltaba la notica de que Carlos Navarro, conocido como el El Yoyas, era condenado a casi seis años de prisión por siete delitos, seis de ellos contra su mujer, Fayna Bethencourt, y sus dos hijos, de maltrato continuado en el ámbito familiar. El caso se ha hecho mediático debido a que España pudo conocer a Carlos y Fayna en uno de los realities más conocidos del país, la pareja se conoció en GH y empezó una relación sentimental.

La exconcursante de la casa de Guadalix denunció hace unas semanas, públicamente, haber sufrido maltrato por parte de su expareja durante años. Fayna lo descubrió como un infierno del que ha podido salir gracias a la ayuda de otras mujeres con experiencias similares. La denunciante ha aparecido este jueves en el programa Espejo público donde ha contado su historia.

La canaria ha querido contar su experiencia para ayudar a otras mujeres que pueden verse envueltas en un tipo de relación similar. Fayna ha contado que los maltratadores comparten un perfil de hombre embaucador y que vende a su pareja una relación de amor idílica: "Son personas muy manipuladoras y saben por dónde llevarte".

"Mi relación al principio tuvo claros y oscuros, siempre hay una de cal y otra de arena. Al principio, te llevan al huerto, por decirlo de alguna manera, es común", ha explicado la invitada. La presentadora Susanna Griso ha puesto el ojo sobre que su exmarido no la dejase trabajar, ya que considera que él era el único que podía trabajar en la familia. Fayna ha explicado que esto sucedió años más tarde y que el trabajar fuera de casa sería una forma de tener acceso a otro entorno que él no aceptaba.

Fayna envía un mensaje de esperanza

"Una de las alertas que una puede tener cuando empieza este tipo de relaciones es la pérdida de libertad, en el momento en el que uno pierde la autonomía y el derecho a ser uno mismo, entonces es una de las mayores señales de alerta", ha apuntado la ex concursante de Telecinco. Asimismo, Fayna ha querido lanzar un mensaje en positivo y transmitir que se puede salir del maltrato y rehacer tu vida.

La invitada ha explicado que su historia se hizo pública sin ella quererlo, pero que una vez que todo salió a la luz sintió que debía compartirlo con otras mujeres. "Creo que si he tenido la suerte de salir de donde estaba andando y no en una cajita de pino, como se me amenazó muchas veces, he rehecho mi vida y soy una persona feliz, creo que mi historia puede servir como advertencia", ha explicado la exmujer de El Yoyas.

La denunciante ha contado que "muchas no tienen la suerte de salir" y que ella prefiere transmitir un mensaje de optimismo para aquellas mujeres que son maltratadas por su pareja. "Se puede vivir de otra manera, sé puede ser feliz, te mereces ser feliz", ha sentenciado Fayna mirando a cámara.