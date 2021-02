Los secretos del rodaje de 'Los hombres de Paco', desvelados en 'El Hormiguero' por Michelle Jenner y Hugo Silva

Es inevitable que al nombrar a Michelle Jenner y Hugo Silva no vengan a la cabeza sus personajes más míticos y por los que son más recordados, Sara y Lucas en Los hombres de Paco, y su historia de amor que enganchó a millones de espectadores.

Aunque los actores acudieron este miércoles a El hormiguero para presentar su nueva serie, La cocinera de Castamar, que se estrenará en AtresPlayer el día 19, Pablo Motos no pudo sacar la ficción que les dio la fama entre 2005 y 2010.

El presentador quiso comentar algunas anécdotas y secretos del rodaje de la serie policiaca de Antena 3: "¿Es verdad que Juan Diego, antes de empezar las escenas, os tocaba los huevos?", preguntó.

Tras unos segundos de carcajadas, Jenner señaló: "Doy fe, lo vi. Justo antes de que se hiciera una secuencia y dijesen acción, todos estaban concentrados y serios, pero llegaba Juan Diego y les tocaba ahí".

Silva añadió que "era para romper ese momento de concentración, que los actores somos muy pesados con eso, y Juan iba a la contra. Nos decía que lo que teníamos que estar era sueltos. Te veía muy tieso, y te daba".

Pero Motos continuó comentando más secretos de la exitosa serie para que los invitados los confirmaran: "¿Es verdad que los actores os escupíais antes de salir?". El actor afirmó que "eso lo hacíamos Paco, Pepón y yo", para sorpresa de su compañera: "Eso yo no...".

"Esto era antes de la covid, claro. El director decía 'Cinco y acción' y, en el cinco, teníamos la manía de, entre los tres, escupir al de al lado. Entonces tenías que taparlo y hacer la secuencia y las repeticiones con la mano donde habíamos escupido para taparlo", recordó Silva.

También destacaron el buen ambiente que vivieron: "No me he reído más en vida que en esa serie, teníamos muchos ataques de risa", señaló Jenner. "Para mí, sobre todo, cuando pienso en Los hombres de Paco pienso en familia porque hemos crecido en esa serie".

"Ahora que hemos vuelto a rodar juntos, tuve una secuencia con Paco y con Pepón y era como si no hubiera pasado el tiempo, una sensación preciosa", comentó el invitado. Jenner, por su parte, destacó sobre el reencuentro que "ahora estamos mejor que antes".