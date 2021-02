Pilar Rubio se juega la vida en su último reto de 'El hormiguero': "¡Necesito respirar!"

En septiembre de 2019, Pilar Rubio superó un reto en El hormiguero que parecía imposible, aguantar en apnea debajo del agua más de cuatro minutos (4:08 concretamente), pero prometió que nunca más se pondría un neopreno para otra prueba.

Este miércoles, la colaboradora del programa de Antena 3 rompió su promesa ya que volvió a ponerse el traje de neopreno para superar "una prueba que les hacen a los Marines americanos", afirmó la madrileña.

Tras la entrevista a Michelle Jenner y Hugo Silva este miércoles, Pablo Motos dio paso al reto de Rubio, que consistió en meterse en un tanque lleno de agua y cerrado por cuatro candados.

El presentador lanzó las llaves al agua y la colaboradora tenía que encontrarlas y abrirlos, pero a ciegas, con unas gafas totalmente opacas, y con solo un agujero en la tapa para poder respirar.

Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras meterse en la urna y rellanarla con 1.200 litros de agua, Rubio comenzó la prueba, no sin antes comentar que "voy a sufrir mucho desgaste físico y de oxígeno ahí dentro. Otro de los problemas es que me desoriento y no sé lo que puede pasar".

Tras unos minutos angustiosos en los que los espectadores, los invitados del día, Motos y el resto del equipo contuvieron la respiración, la madrileña logró superar el reto abriendo los cuatro candados.

"¡Qué claustrofobia, Pablo! No encontraba la llave: ¿No me las podéis poner más grandes?", exclamó la colaboradora nada más salir a la superficie. "Las has tenido en la espalda, en la pierna... te digo una cosa, no conozco a nadie como tú", reconoció Motos.

Pilar Rubio y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Con cara de resignación, Rubio le preguntó al valenciano: "¿Esta es una última vez que me voy a poner un traje de neopreno?". Motos contestó que "no te puedo decir que si porque te estaría mintiendo".

"Es un momento emocionante y eres la tía más grande de España. No me atrevería a hacer lo que has hecho tú ¡ni harto de vino!", confesó el presentador. "Necesito respirar y me quedo sin palabras. Estoy bloqueada porque, de verdad, se pasa mal ahí dentro", concluyó Rubio.