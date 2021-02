Zayra Gutiérrez responde en directo en 'Sálvame' tras su última fiesta: "Se me mira con lupa, lo estoy pasando mal"

Después de varias fiestas masivas ilegales en plena pandemia, de que pidiera disculpas por saltarse las medidas una vez pero continuara haciéndolo, Zayra Gutiérrez se ha pronunciado en directo en Sálvame sobre los últimos vídeos que ha colgado en las redes sociales.

Imágenes sin mascarilla en terrazas, bailando muy cerca de otras personas o pasando la noche en casas de amigas son algunas de las cosas que se han sabido recientemente de ella. Todo esto, sumado a las diversas fiestas a las que ha asistido, provocaron que Sálvame se presentara en comisaría para aportar todo esto como pruebas de las ilegalidades que estaba realizando.

Después de que este martes, un reportero del programa intentara hablar con ella en la puerta de su casa y ella se marchara y no regresara en toda la noche -a pesar de que el toque de queda es a las 22 horas-, este miércoles la hija de Guti y Arancha de Benito se ha pronunciado en directo en una charla con su amigo Rafa Mora.

"Soy consciente del error, pero soy una niña de 20 años. Puedo equivocarme como todos. Estoy llegando a las 21.30 a casa", dijo al tertuliano en directo, a pesar de que la noche anterior no regresara a su vivienda. "No estoy incumpliendo ninguna norma ahora mismo".

"Se me está mirando con lupa, a cada momento que me quito la mascarilla, para decir que me he saltado las normas, pero yo en todo momento llevo la mascarilla", se justificó. "Lo estoy pasando mal, me dio un ataque de ansiedad el otro día".

"Ni quiero tele, porque si no me hubiera sentado ya en un plató, ni quiero un reality porque no estoy en mi mejor momento conmigo misma ahora", comentó Zayra.

La joven también se pronunció sobre esta última fiesta en la que se la vio dando saltos con bengalas, otra más a la que asiste a pesar de haber pedido disculpas por celebrar de forma tan masiva su cumpleaños: "Es en un local de Madrid, fue un momento porque nos levantamos con las bengalas. Pero no es así, cada uno está en su mesa con su mascarilla".

"Me arrepiento porque tengo que tener mucho cuidado porque estoy en el punto de mira", añadió. "No me sé todas las medidas, pero me estoy haciendo PCR todas las semanas porque afortunadamente mi mejor amigo trabaja en una clínica".

Después, habló de cómo se lo está tomando su familia. "Cuando salió todo, se lo tomaron mal. Se llevaron una decepción. Pero ahora mismo estamos unidos y el cariño y el amor de mis padres lo tengo siempre. Es algo que agradezco mucho".

"Sí hago caso a mis padres. Se han dicho muchas barbaridades y mentiras. Mi madre dijo que soy una chica conflictiva cuando se sentó en el Deluxe y no es verdad. Yo soy más alterada que mi hermano, que es más tranquilo, desde siempre", matizó.