Manuel Godoy, expareja de Zayra Gutiérrez de Benito, ha vivido un fin de semana ajetreado. El joven acudió al plató de Sálvame para hablar de su relación con su exnovia y, este domingo, se dejó ver en Viva la vida, programa en el que afirmó que estaba siendo intimidado por sus anteriores declaraciones en televisión.

Visiblemente molesto, Godoy le explicó a Emma García que, tras su intervención en Sálvame, había estado recibiendo intimidaciones tanto por parte de la hija de Guti y de Arantxa de Benito "como de terceras personas".

Según contó en el plató, la colaboradora de televisión Amor Romeira le acusó de tener un juicio pendiente por haber robado en una tienda. "Yo solo tuve que ir a declarar en un momento dado y se dictó un auto de sobreseimiento de los hechos", se defendió, desmintiendo esta acusación.

Manuel Godoy, exnovio de Zayra, hija de Guti y Arancha de Benito, asegura que está recibiendo "intimidaciones" ¡Disfruta del programa completo! https://t.co/KUTVHgVWxV — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 15, 2021

Por otro lado, Kiko Matamoros desveló que había recibido unas controvertidas informaciones sobre el joven. "Se dedica al trabajo más antiguo del mundo", apuntó el tertuliano, algo que el invitado negó rotundamente.

"A eso me refiero con las intimidaciones. Me dicen que van a hacer público cuál es mi oficio, pero es mentira. No he hecho nunca lo que estás diciendo, Kiko", respondió Godoy.

En cuanto a su pasada relación, el joven afirmó que, al principio, su exnovia era una persona muy cariñosa, pero, con el paso del tiempo la situación se enfrió. "Era caprichosa, no toleraba los no y si yo no le cogía el teléfono llamaba a mis amigos", se quejó, desvelando, además, que ambos habían sido infieles.