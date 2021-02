Zayra Gutiérrez la vuelve a liar, bebiendo y sin mascarilla en una terraza: "¿Ves? Nadie va con ella"

Después de varias polémicas, Zayra, la hija de Guti y Arantxa de Benito, vuelve a ser blanco de críticas. Ocurrió durante uno de sus últimos directos en Instagram, donde aparece en una terraza tomándose algo con sus amigos.

La joven que no lleva mascarilla tampoco en el momento en el que no está tomando nada, como manda la normativa, responde en directo a sus seguidores, que la cuestionan por ello, ya que le preguntan por qué no se cubre la boca y la nariz mientras no bebe.

Ella no acaba de entender que pregunten eso e insiste en que no hace nada mal. "Pero si estoy bebiendo todo el rato, está permitido estar sin mascarilla", alega.

"¿Ves? Nadie lleva mascarilla", le responde a una seguidora mientras hace un barrido con su cámara a la gente que está en esos momentos tomándose algo.

Unas imágenes que, no obstante, fueron muy criticadas por sus seguidores en las redes sociales y también por los colaboradores de Sálvame, el programa donde se emitieron. "Se cree por encima del bien y del mal", llegó a apuntar Antonio David Flores.

Apunta a 'Supervivientes'

Zayra está en las quinielas para concursar en la próxima edición de Supervivientes, que se estrenará en unas semanas. La joven suena con fuerza, aunque en alguna ocasión ella ha manifestado que al único reality que entraría es a GH.

Hace unos días se sinceró y contó cómo es la relación con su padre, Guti, del que dijo: "A mi padre no le veo mucho con el tema de Covid, pero me llevo muy bien", aseguró, e, incluso, le dedicó unas bonitas palabras: "Lo amo igual que a mi madre".