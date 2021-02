Podem ret homenatge a l'artista trans valenciana Rampova amb el títol de 'Carnavalera major'

Rampova va nàixer a València l'any 1957 i la van detindre per primera vegada el 1971 quant tenia 14 anys per besar un xic. Per açò va ser empresonada, víctima de la nefasta Llei de Perillositat Social, ha explicat la formació en un comunicat.

Des d'aquest moment va començar la seua lluita per la transgressió i la llibertat en el seu vessant artístic. Va crear el grup de music hall 'Despluma 2' el qual, integrat per Rampova, Clara Bowie, Greta Guevara, Amador i Antonio Ruiz, es transformaria "molt ràpid en un grup de Cabaret Transgènere".

Va ser també autora de còmics underground; activista en l'origen del moviment LGTB+ valencià; col·laboradora de 'La pinteta rebel' de Ràdio Klara, i d'InfoGay.

L'any passat va publicar el llibre "Kabaret Despluma 2: Socialicemos las lentejuelas". Conta, en les seues pàgines, la història del grup i com molts dels seus integrants van patir, per la seua orientació sexual, la repressió en presons o manicomis franquistes.

La portaveu de Podem València, Chelo Poveda, va ser l'encarregada de comunicar-li a Nastasia Rampova la decisió de concedir-li el reconeixement, que ella "va acceptar gustosament i va aprofitar per a relatar la seua història fins a tres vegades a la presó d'on eixia cada vegada més 'travestónica'".

Per les circumstàncies sanitàries especials, l'entrega del detall commemoratiu d'aquest nomenament es farà quan es restablisca la normalitat de moviment i el pròxim any s'entregarà en un acte festiu si és possible.