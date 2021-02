Isa Pantoja, sobre el tiempo que Kiko Rivera fue adicto: "Mi madre no dio el 100%, pero es que no estaba bien..."

La batalla en el seno de la familia Pantoja-Rivera sigue en marcha y la última en echar leña al fuego fue la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, que habló de su suegra, Isabel Pantoja, en Sálvame, donde la acusó de implicarse poco en el periodo en el que su hijo sufría un problema de adicciones.

Isa Pantoja, que está tratando de mantenerse al margen y se tibia con unos y otros, acudía después a El programa de Ana Rosa para explicar su versión de los hechos y exculpar a unos y otros.

La primera, ella, pues alegó que desconocía el alcance del problema de su hermano, que confesó en Gran Hermano DÚO su adicción a las sustancias estupefacientes.

"Cuando mi hermano confesó la adicción dije que no era conocedora de la situación, o por lo menos de que era tan grave", aseguraba. "Supe que se había tratado en su casa y sin ayuda, dije que le admiraba por eso, y no fue a un especialista porque mi madre no quiso".

Isa Pantoja insistió en que desconocía los problemas y la rehabilitación de su hermano, pues se lo ocultaban: "Me dijeron que mi hermano estaba en un fisio, luego que tenía depresión...".

"Ella [Irene Rosales] tiene más derecho para contar esa situación que mi madre, porque es ella la que se lo ha comido, ella tiene más derecho de hablar como mujer que yo como hermana", explicaba sobre su nuera.

Sobre por qué fue Irene Rosales y no la madre de Kiko Rivera quien se hizo cargo del asunto, aseguró: "No voy a ser hipócrita y estoy segura que el 100% no lo ha dado".

Pero la colaboradora televisiva exculpaba también a Isabel Pantoja. "Mi madre tampoco está bien, mi madre ha pasado por la cárcel y tampoco está en condiciones... en mi familia no se exteriorizan las cosas", hacía ver.