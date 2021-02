Nou persones identificades pels incidents després de la concentració de suport a Pablo Hasél a València

El subdelegat del Govern a València, Rafa Rubio, ha informat que s'han dut a terme nou identificacions que "es tramitaran d'acord amb la normativa vigent" i que implicaran, si és el cas, sancions d'acord amb la legislació.

No obstant açò, ha recalcat que no hi ha hagut cap detenció i que la Delegació del Govern ha sol·licitat el preceptiu informe dels fets a la Policia Nacional del qual "no pareix que puga deduir-se alguna situació diferent" a la qual hi ha en aquest moment, ha postil·lat.

COMUNICACIÓ A LES 13.10 H

El subdelegat ha detallat que ahir, sobre les 13.10 hores, va entrar una petició d'una ciutadana per a dur a terme o una concentració de suport a Pablo Hasél en la plaça de l'Ajuntament de la capital valenciana.

"Encara que es va presentar fora de termini i no complia la normativa es va autoritzar i va transcórrer sense cap tipus d'incident; les més de 500 persones van fer una concentració absolutament tranquil·la", ha asseverat.

"Quan aquesta va acabar -ha continuat- part dels concentrats van plantejar una manifestació per a anar a un altre punt i ací es produeix una actuació policial per a evitar eixa manifestació i com a conseqüència hi ha algun disturbi, com crema i desplaçament de contenidors". Els incidents, ha especificat, es van generar en els carrers limítrofs a la plaça, com Barques, Bailén, Xàtiva i avinguda María Cristina.

Per tant, "jo distingiria eixes dos qüestions: la concentració va ser normal, sense cap tipus de problema, i el que es va produir després", ha dit Rubio, que ha reconegut: "A nosaltres no ens agrada eixe tipus de qüestió, però és evident que la normativa està ací i cal complir-la".