La concentració per la llibertat de Pablo Hasél a València acaba amb incidents i càrregues policials

La concentració celebrada durant la vesprada d'aquest dimarts a València per a demanar la llibertat del raper Pablo Hasél va acabar amb algunes càrregues policials i incidents, com la bolcada i crema de contenidors en els voltants de la plaça de l'Ajuntament.

Els participants es van congregar a partir de les 19 hores en la plaça de l'Ajuntament, amb distància de seguretat entre els participants, alguns abillats amb màscares valencianes en les quals es llegia la frase 'llibertat exp' i una ratlla roja.

La protesta va començar entre aplaudiments, cançons de l'artista i crits de "València està amb tu", amb els quals els participants van secundar les mobilitzacions convocades en diverses ciutats després de l'arrest durant el matí d'aquest dimarts del raper Pablo Hasel, tancat des del dilluns en el rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) al costat d'un grup de persones per a evitar ser detingut i haver de complir la pena de presó a la qual el va condemnar l'Audiència Nacional.

Al principi de la concentració es van corejar missatges com "això és una màfia"; "ho diuen democràcia i no ho és, és una dictadura i ho sabeu"; "Hasél, amic, València està amb tu"; "llibertat presos polítics" i "València és antifeixista". Els manifestants van escriure amb guix en el sòl 'lliberteu PH' i van defensar amb una pancarta que 'sense llibertat no hi ha democràcia'.

Passades les 19.40 hores, alguns dels participants van tractar de desplaçar-se de la plaça de l'Ajuntament cap al carrer Colón. En eixe moment es van registrar càrregues policials que van fer retrocedir a algunes persones.

La policia va tornar a carregar per a desallotjar la plaça de l'Ajuntament i alguns dels participants en la protesta es van dirigir fins a Xàtiva, on es van dispersar.

En els voltants, es van bolcar alguns contenidors i es va cremar un d'ells, situat al carrer Cervantes, fins on es van desplaçar els bombers per a apagar les flames.