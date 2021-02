Cataluña detecta dos casos de la variante brasileña de la Covid

Salut ha tenido constancia este miércoles de la existencia de dos casos de personas infectadas por la variante brasileña del virus de la Covid. El departamento ha sido informado por parte del Banc de Sang i Teixits, que está colaborando en la secuenciación de casos, de que están secuenciando parcialmente los de dos personas infectadas con esta variante del coronavirus, que es más contagiosa que la inicial de Wuhan. Pertenecen a un grupo familiar y de amigos de unas seis personas y se ha comenzado a analizar este clúster "como un brote complejo", ha asegurado Josep Maria Argimon, secretario de Salut Pública.

Dicha variante sudamericana "causa más infección pero no mayor gravedad de la enfermedad", ha indicado Argimon, y también podría "facilitar la reinfección", por lo que se podrían registrar "nuevas infecciones de la cepa brasileña en personas que han pasado la dolencia de otras variantes".

Argimon ha afirmado que la presencia de estas nuevas variantes del virus en Cataluña, la primera de ellas la británica, desde hace unas semanas, podría explicar que se haya "aplanado" en los últimos días el ritmo de bajada de casos. "Es una hipótesis y no estamos afirmando que sea por esto. Pero estaremos atentos a los datos epidemiológicos de este miércoles", ha dicho.

"Vamos bajando pero la curva se aplana desde hace dos o tres días y esta no es tan buena noticia. Hoy hemos bajado un 0,9% y la tasa de positividad en test de antígenos rápidos (TAR) no lo ha hecho respecto al martes de la semana pasada".

El 33% de casos de Covid en Cataluña

son de la variante británica

Freno de la bajada de casos no atribuible a una reapertura

Esta conclusión a la que llega Salut se basa en que este freno de la bajada de casos no se puede atribuir a "una apertura relativamente amplia" de la restauración y el comercio. Cuando esta desescalada se llevó a cabo en olas anteriores de la pandemia, "veíamos cómo la Rt o velocidad de transmisión comenzaba a subir porque habíamos abierto, pero esta vez lo hemos hecho muy poco, solo una hora más por la mañana o al mediodía en bares y restaurantes o en recintos deportivos, por lo que no podemos pensar que esta sea la causa del aplanamiento de la curva", ha subrayado el doctor.

78% de casos de la variante británica en Osona

La incidencia de la variante británica está en un 33% en el conjunto del territorio catalán. Pero en la comarca de Osona (Barcelona) hay un 78% de casos de la cepa británica. Salut está siguiendo muy de cerca la evolución en esta zona, al igual que en la comarca de la Garrotxa (Girona), con una situación epidemiológica muy complicada que "va mejorando", ha dicho.

Toma fuerza que a partir de un par o tres de semanas, las nuevas infecciones serán de la variante británica porque será la predominante en Cataluña. La cepa sudafricana ya está también presente en la comunidad.

La interacción de todas estas nuevas variantes del virus sí que podría influir en que la vacunación contra la enfermedad no sea tan efectiva, ha admitido Argimon, pero defiende que las vacunas que se están administrando "son de gran eficacia y aunque pudieran rebajarla, seguiría siendo muy alta".

Una cuarta ola partirá de peores datos en las UCI

El experto ha querido remarcar este miércoles que, a diferencia de la segunda ola, en la que se partía de 140 enfermos en las UCI catalanas, y de la tercera, con 320 ingresados en críticos (casi 200 más), en esta tercera ola se parte de más de 600 enfermos en cuidados intensivos. Esto implica que "si comienza una cuarta ola, lo hacemos con 300 enfermos más en las UCI que en la tercera".

"La velocidad de reducción de la trasmisión puede ser alta pero no en las UCI. No son enfermos que estén ingresados de 5 a 7 días sino durante semanas y este es el gran problema", ha admitido.

Este miércoles se ha celebrado una reunión del Govern en la que Salut ha explicado la situación epidemiológica. Se han emplazado, ha indicado Argimon, a seguir muy de cerca la misma antes de tomar una decisión sobre si se relajan las medidas en los comercios y en la restauración en vigor hasta el próximo lunes 21 de febrero. "No hay ninguna decisión tomada", ha asegurado.

Respecto al plan de vacunación en Cataluña, la doctora Cabezas ha afirmado que en breve arrancará la vacunación en la población penitenciaria y la semana que viene se comenzará a inocular al personal de las funerarias, de los que Salut ya dispone de censo. En la comunidad se han administrado 425.506 vacunas, 252.881 primeras dosis y 172.687 segundas. Se comienza a observar el efecto de la vacunación completa entre los trabajadores sanitarios, donde la reducción de casos positivos es de un 80%, ha observado Cabezas.

La plantilla sanitaria está siguiendo la misma evolución que los vacunados en residencias de personas mayores, entre los que apenas aparecen infecciones transcurridos 14 días de la administración de la segunda dosis. Se ha estudiado en 68.868 profesionales pertenecientes a atención primaria y hospitalaria.

79,2% de ancianos de residencias vacunados totalmente

En las residencias ya han recibido la primera dosis el 92.6% de los internos (por encima del objetivo fijado de un 80%) y un 79.2% han recibido la segunda dosis, más residentes que personal pero por encima del 70% fijado.

Entre los profesores, unos 16.000, la campaña comenzó el pasado martes en los 37 centros de vacunación habilitados para repartir las dosis de AstraZeneca a los miembros de servicios esenciales de Cataluña. El pasado martes se colocaron 12.157 vacunas, 6.700 de Pfizer.

Nuevos retrasos en las remesas de vacunas

Salut decidirá si a partir del próximo jueves se empieza a vacunar a las personas con grado tres de dependencia (todos ellos mayores de 80 años) con la vacuna de Pfizer tirando de una reserva estratégica de dosis por los retrasos que se siguen dando en las remesas enviadas por las farmacéuticas.

"Moderna ya las retrasó una semana y ahora solo envía la mitad. AstraZeneca solo ha entregado el 60% y la tercera tanda la ha reducido en 30.000 dosis, de 90.000 a 60.000", ha admitido, "son más escollos a la hora de poder llegar cada vez a más gente con la vacunación".

El gran reto de Salut pasa, a día de hoy, por enfocarse en vacunar a la población de gran vulnerabilidad y grandes dependientes (personas con grado tres, dos o uno que acuden a centros de día o que están en atención domiciliaria, todos mayores de 80 años. Se incluye al personal de estos centros de día y de servicios de atención a domicilio, también a los cuidadores informales del entorno familiar que prestan cuidados.

La vacuna de AstraZeneca se dirige a cuidadores de hasta 55 años sin patologías graves y servicios esenciales. En pocos días se contactará con las personas a vacunar y se valorará a cuáles habrá que vacunar a domicilio. "Hasta que no se acabe de vacunar a los dependientes y no se disponga de más dosis no se comenzará con el resto de mayores de 80 años", ha reconocido Argimon.

También se ha iniciado la vacunación a pacientes trasplantados en diversos centros hospitalarios catalanes.