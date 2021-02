Ana María Aldón relata su angustiosa situación familiar: "Ortega Cano está sufriendo acoso. Da miedo"

Ana María Aldón y José Ortega Cano están viviendo una situación familiar un tanto angustiosa. Así lo ha contado la propia colaboradora de Viva la vida en una revista este miércoles, en una exclusiva en la que cuenta que alguien está acosando al extorero.

"Es una persona que tiene nuestra dirección, nos manda muchos taxis, tiene varias cuentas falsas en redes sociales y está denunciada", asegura a Lecturas. La situación, según define ella misma, "da miedo".

Aldón, que junto a su marido ha pasado el coronavirus, cuenta que no tuvo síntomas y aclara que no le han quedado secuelas, excepto que ahora con la mascarilla se ahoga y antes no le pasaba. "He recuperado el olfato y el gusto".

Además, la empresaria también habla de su cambio personal en estos últimos años. "Sigo siendo la misma persona, no he sufrido ninguna metamorfosis. Antes es verdad que tenía menos interés para algunos familiares, que no se preocupaban por mí y ahora quieren tener una relación estrecha conmigo. A mí esto no me interesa ni lo entiendo porque mi esencia es la misma", asegura.