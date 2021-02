Laura Matamoros, la tercera hija del televisivo Kiko Matamoros, ha despertado rumores de ruptura con su pareja, el chef Benji, a raíz de dejar de mostrarle en su cuenta de Instagram.

Los seguidores de la influencer le han mostrado su preocupación al encontrar que ya no compartía fotos con su pareja. Esta ruptura no sería de extrañar, ya que no sucedería por primera vez.

La pareja ha tenido algunas idas y venidas. Tras tener a su hijo en común, Matías, en mayo de 2018, los recién estrenados padres decidieron poner fin a su relación tan solo unos meses después de tener a su pequeño. A principios de 2019, Benji y Laura daban por terminado su noviazgo.

No obstante, se dieron una segunda oportunidad y todo parecía marchar bien, hasta que los fans de Laura empezaron a inquietarse al ver que el chef ya no aparecía en sus fotos. La última que la hija de Kiko Matamoros había subido a su perfil era del 17 de diciembre de 2020 hasta que el 2 de febrero ella compartió varias imágenes de ambos con su perro, anunciando que este había muerto.

Ha sido a través de un preguntas y respuestas en sus stories de Instagram donde la influencer ha despejado todas las dudas. "Que no suba constantemente cosas con Benji no quiere decir nada", ha sentenciado para añadir que "hay que entender que cada uno tiene su trabajo y no le gusta salir tanto en fotos como a mí".

Quizá la desaparición de Benji de las redes sociales de su novia se deba simplemente a incompatibilidad horaria o a la poca apetencia de posar después de llegar del trabajo. Lo que está claro es que parece que, por el momento, siguen juntos criando a su hijo y sin ningún atisbo de ruptura, según las palabras de la propia Laura.