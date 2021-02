Laura Matamoros, destrozada, llora la pérdida de su perro Indo: "Era mi primer hijo con Benji"

Laura Matamoros no está pasando por su mejor momento después de haber tenido que decir adiós a Indo, un bulldog inglés que era uno más de la familia. La hija de Kiko Matamoros ha llorado su pérdida y se despidió de él este martes en su cuenta de Instagram, donde intentó expresar con palabras todo lo que sentía por él.

"Empezó siendo un regalo de vida que me hacía Benji (era nuestro primer hijo, como yo le llamaba: Bebé Indo)", explicó la influencer en su post. "Acabó convirtiéndose en un ser indispensable en nuestras vidas".

"El cariño que me ha dado no lo puedo explicar, todas esas horas acompañándome en casa, en el embarazo, cuándo nació Mati, cuando Mati ya creció y se pensaba que Indo era un hermano y jugaba con él sin parar", elogió la ganadora de GH VIP 4. "No os imagináis el vacío que te deja cuándo se va. Para mí era más que mi perro, para mí ha significado tantos buenos momentos que no puedo explicar, que tampoco entenderíais tanto dolor y vacío que me ha dejado".

"¡Estás en el cielo de los perros ahora bebé!!! A pasártelo muy bien y a cuidarnos desde dónde estés. Te vamos a echar muchísimo de menos", concluyó la publicación en la que adjuntó varias imágenes de ella, Benji Aparicio y su hijo Matías junto a Indo.

Este mal trago al despedirse de un miembro de la familia tan querido y cariñoso le está afectando, por lo que, tal y como pudieron ver las cámaras, prefirió no estar sola y acudió al restaurante de su pareja para apoyarse mutuamente, aunque lucía un rostro triste y cansado. De este modo, y con la ayuda de sus amigos con los que este miércoles quedó para almorzar, la hija del colaborador de Sálvame está sobrellevando esta dura pérdida arropada por los suyos.