Quién es Jaden Smith, el nuevo novio de Cara Delevigne

Cara Delevingne, la modelo, cantante y actriz británica, se ha dejado ver en plena calle con su nueno novio, Jaden Smith, conocido por ser el hijo del famoso actor Will Smith.

Este joven de 22 años es uno de los hijos que el actor tiene con Jada Pinkett y, concretamente, fueron los paparazzis de The Daily Mail los que pillaron a la pareja cenando por el día de San Valentín. Además, él iba con un gran ramo de rosas, a lo que ella respondió con un abrazo y un beso.

En busca de la felicidad, The Karate Kid o en el documental Justin Bieber: Never Say Never, son algunos de los proyectos en los que ha participado Jaden siguiendo los pasos de su padre, junto al que actuó en la película After Earth.

Además, ha salido en algunas series de televisión, en videoclips de famosas estrellas, como en el del tema Superwoman, de Alicia Keys, y ha sacado varios sencillos como rapero.

Ahora, embarcado en un nuevo proyecto con la película Life in a year, que se estrenó en Amazon Prime, es donde parece ser que ha conocido a su actual pareja, ya que Cara también tiene su papel en esta película y donde, además, interpretan personajes que son pareja también.