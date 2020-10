Will Smith cuenta cómo su hijo Jaden le engañó para beber tequila a los 18 años

Si tu familia está formada por actores y celebrities, es complicado juntarlos a todos para una celebración. Sin embargo, el joven Jaden Smith consiguió reunir a su familia más cercana para festejar su 18º cumpleaños.

Jaden se encontraba en Londres (Inglaterra) promocionando su última película, The get down, cuando alcanzó los 18 años. Por ello, y aprovechando que estaba en Europa, decidió invitar a su familia a la celebración. Su padre, Will Smith, se mostró muy emocionado de que su hijo adolescente hubiera decidido contar con él, su madre Jada, y sus hermanos Trey y Willow.

Comenzaron la noche yendo a ver un concierto de Calvin Harris y, después, Jaden invitó a su familia a cenar. "Nos sentamos en un restaurante, mira al camarero y dice: 'Tomaré un tequila'", contó Will Smith en The tonight show presentado por Jimmy Fallon.

El actor de El príncipe de Bel Air intervino inmediatamente y preguntó a su hijo qué estaba haciendo al pedir un tequila sin alcanzar los 21 años, a lo que Jaden respondió: "La edad para beber es 18 años en Inglaterra, papá".

Will, finalmente, entendió por qué su hijo Jaden había insistido tanto en celebrar su cumpleaños en Londres y, ante la sorprendente situación, todo lo que pudo decir fue: "¡Bromista!".