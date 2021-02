PP y Cs consiguen la aprobación inicial de los presupuestos municipales con la abstención de Vox y PSPV

Finalmente, las cuentas han salido adelante en una sesión extraordinaria telemática que ha tenido lugar este martes y en la que han recibido el voto a favor de PP y Cs -14-, la abstención del PSPV y Vox -11-, y los votos en contra de Compromís y Unides Podem -4-, como ya ocurrió en la Comisión de Hacienda celebrada la semana pasada.

Igualmente, la corporación ha debatido también la inclusión de un total de 30 enmiendas propuestas por los grupos Compromís y Unides Podem, que han sido rechazadas, dado que sólo han recibido el apoyo del PSPV y los votos en contra del equipo de gobierno y Vox.

Ahora, tras la aprobación inicial de los presupuestos, el documento deberá estar en exposición pública durante 15 días para aprobarse, de manera definitiva, a través de la celebración de otro pleno extraordinario.

Durante el pleno, el equipo de gobierno ha defendido que es un presupuesto "equilibrado" entre ingresos y gastos y ha apelado al voto a favor del resto de grupos al indicar que las cuentas daban "respuesta" a las necesidades sociales y económicas de la ciudad ante la pandemia de coronavirus.

"Estos presupuestos han hecho un mayor esfuerzo de inversión en el área social que en toda la legislatura del anterior tripartito de izquierdas, y pese a que no quiero entrar en debates, lamento el 'no' rotundo de Unides Podem", ha indicado la concejal de Hacienda, Lídia López (PP).

"El presupuesto de 2021 se basa en cuatro principios que pretenden afianzar una administración más sostenible, más eficiente y más eficaz, que mantienen el esfuerzo inversor e incrementan las actuaciones y gastos derivados por la Cvod-19", ha indicado.

La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha explicado que estas cuentas se han basado en las ayudas sociales y a los tejidos productivos de la ciudad, por ello "son importantes y muy necesarios para Alicante" y ha incidido en que las cuentas "son unos presupuestos covid pensados en paliar las necesidades de los ciudadanos".

Además, Sánchez ha criticado la negativa de Unides Podem y Compromís pese a que se han incluido propuestas de ambas formaciones en las cuentas y ha acusado a la coalición de tener un argumento "infantiloide" basado en la presencia de Vox en el proyecto de presupuestos. "Con su voto en contra, no nos castigan a nosotros, sino a los alicantinos, por ello me pregunto cuál es su papel en este Ayuntamiento", ha indicado la edil de Ciudadanos.

Por su parte, tanto PSPV como Vox se han abstenido en la votación, por lo que han mantenido la postura adoptada en la Comisión Extraordinaria de Hacienda celebrada la semana pasada.

"Estos presupuestos en sí aportan una cantidad muy escasa, aunque hemos visto gestos positivos, a solucionar los déficits que tiene la ciudad en muchas partidas", ha explicado el concejal del PSPV Miguel Millana, quien ha aportado que no han impedido la aprobación de las cuentas ante la "premura" de poner en marcha medidas económicas para empresas y el sector productivo de la ciudad.

"Nuestro voto está pensando en las urgencias de las necesidades de las personas y del sistema productivo que mantiene el empleo y los ingresos de miles de personas trabajadoras y autónomos en nuestra ciudad", ha explicado el concejal del PSPV.

En la misma línea, Millana ha "rogado" al PP a que "recupere la esencia de partido de gobierno". "El PP debe recuperar el rumbo propio y evitar el oportunismo irresponsable de hacer oposición con la pandemia y con la hostelería", ha sostenido Millana.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha señalado que Alicante es "una de las ciudades más afectadas por el virus y por las restricciones". "Nuestra prioridad debe ser reducir el impacto económico y pensar en la recuperación, no en políticas de izquierda que no le interesan a nadie en el día de hoy", ha añadido.

"NO" DE COMPROMÍS Y UP

Por su parte, los grupos de Compromís y Unides Podem en el Ayuntamiento han reiterado su voto en contra a las cuentas del equipo de gobierno. Ambos han destacado que se trata de unos presupuestos "grises" y "tristes" para la ciudad y han criticado que PP y Cs hayan "aceptado" la hoja de ruta de la "extrema derecha" en las cuentas.

"No podemos apoyar los recortes en políticas de igualdad de género o el terrible hachazo, que han denunciado las ONG, de más del 40% a los proyectos de cooperación internacional", ha esgrimido el portavoz de la coalición, Natxo Bellido.

En la misma línea, Bellido ha señalado al PSPV por "fiarse" del equipo de gobierno y ha sostenido que "me gustaría pensar que el pacto entre socialistas y Cs servirá para algo". "Son unas cuentas decepcionantes tanto PP como Cs harían bien en tomar buena nota, porque o cambian o reaccionan o será demasiado tarde", ha lamentado Bellido.

Por último, Unides Podem ha recalcado en su intervención que su propuesta "ha sido muy clara" respecto a las cuentas. "Estas cuentas no abordan ni la emergencia social ni un horizonte de la recuperación económica ligada a la transacción ecológica, pero sí introduce la agenda de la ultraderecha en la ciudad", ha señalado su portavoz Xavier López.

"AGRADECIMIENTO EXPRESO"

Una vez aprobadas las cuentas, tras la votación, el alcalde 'popular' del Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado que se trata de unos presupuestos "importantísimos" debido a la pandemia y ha recordado que las cuentas de 2020 se vieron "sorprendidos" por la crisis de la Covid-19.

"Ya pusimos ese énfasis el año pasado y la esperanza de que pudiéramos sobrepasar la situación de entonces que ahora se ha visto de nuevo con una tercera ola, aunque tenemos el horizonte en la vacunación que nos hace ser optimistas pero sin echar las campanas al vuelo", ha declarado.

"Son imprescindibles para salir y recuperarnos, y por ello el equipo de gobierno se entregó desde el primer momento, conscientes de que si los presupuestos tenían que ser una continuación de los pactos, era necesario negociar con todos los grupos", a lo que ha añadido que "bienvenido sea el retraso" en su aprobación si ha sido por "negociar" con el resto de formaciones.

"Hemos hecho el esfuerzo de apartar las prioridades partidistas, algo que parece que algunos no están dispuestos nunca a hacer dicha concesión, por lo que agradecemos de forma expresa la posición del PSPV y de Vox", ha añadido el primer edil.

Para finalizar, Barcala ha vuelto a resaltar que las cuentas han recibido el apoyo de 25 de los 29 concejales que forman la corporación, lo que le ha provocado una enorme "satisfacción" y ha recordado que ahora las cuentas deberán pasar por un período de alegaciones y de exposición pública durante 15 días.

"Por favor, ruego que si las alegaciones no están fundamentadas, no las presenten para no retrasar más la entrada en vigor de unos presupuestos que, nos guste o no, han recibido el apoyo de la mayoría de concejales", ha concluido Barcala.