'Love is in the air', envuelta en una polémica legal en Turquía por contener escenas "demasiado eróticas"

Las telenovelas turcas se han hecho un gran hueco en la parrilla televisiva mundial. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Love is in the air. Con el objetivo de competir directamente con Antena 3 y su emisión de Mujer, Telecinco ha decidido cambiar sus días de emisión. Así, la cadena emitirá El debate de las tentaciones los lunes a las 22:00 horas y optará por las noches del martes y el miércoles para la difusión del drama turco.

Esta no es la única noticia con respecto a Love is in the air. El drama se ha visto envuelto en una polémica legal en Turquía tras la emisión de un capítulo que contenía escenas "demasiado eróticas" que irían en contra de los códigos morales, según el consejo supremo de radio y televisión del país.

Según han dado a conocer varios medios turcos, el organismo ha impuesto una cuantiosa multa administrativa a FOX TV basándose en la supuesta inmoralidad de las escenas: "Las escenas de masaje, jacuzzi y ducha son contrarias a la estructura familiar turca", comentan. El capítulo aún no ha sido emitido en España, pero habría causado un gran revuelo entre los espectadores más conservadores, que han trasladado sus críticas al consejo de radio y televisión turco.

En la escena que se encuentra en el punto de mira se puede ver cómo Eda le da un masaje en la espalda a Serkan, el protagonista de Love is in the air. Después, ambos se bañan en el jacuzzi para dar rienda suelta a la pasión, aunque en ningún momento se muestra ninguna escena de sexo explícito.

Además, cabe destacar que en España la ficción turca no cuenta con ninguna calificación de edad, ya que no tiene sexo explícito, drogas o violencia. Por el momento se desconoce cuándo podremos ver dicho capítulo en nuestro país, aunque es probable que Mediaset aproveche el revuelo para publicitar, aún más, el serie y aumentar la curiosidad de los espectadores.