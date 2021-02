Las primeras horas de Anita Matamoros en México no han transcurrido como ella esperaba. Y es que la influencer, que celebraba este fin de semana el inicio de sus vacaciones junto a su novio, David Salvador, ha sufrido un contratiempo.

Según ha contado la hija de Kiko Matamoros y Makoke a través de Instagram, su primera noche en México ha sido digna de olvidar. "Contaros que se acaba de ir el médico y que hoy he pasado posiblemente la peor noche de mi vida".

"Desde las tres de la mañana estoy vomitando, he perdido la cuenta. Puede que haya vomitado nueve o diez veces. También he ido al baño y fatal", ha añadido en sus stories.

Visiblemente cansada, la joven, de 20 años, ha querido tranquilizar a sus seguidores explicando que lo que le ha sucedido es algo "muy común" entre las personas que viajan a México. Asimismo, no ha ocultado su frustración ante lo sucedido: "Mira que no soy de quejarme, eh, pero madre mía, qué mala suerte".

"He bebido como cuatro litros de agua y lo he vomitado todo, pero me ha dicho el médico que tenía que estar hidratada. Me ha pinchado en el culete, y nada... Me da mucha pena, porque este viaje se tuerce por momentos...", ha lamentado.

Unas horas antes, la influencer ya había anunciado que sus vacaciones iban a ser más cortas de lo previsto, pues se había visto obligada a adelantar su regreso a España por motivos de trabajo.

Después del susto, Matamoros ha anunciado que se encuentra mucho mejor. De hecho, ya ha publicado sus primeras fotografías, en las que aparece relajada posando en la piscina.

La joven anima a viajar con "prudencia" y "responsabilidad"

Antes de coger el avión, la joven compartió un comunicado para explicar que, pese a la pandemia, sí podía viajar a México. "Lo hemos mirado muchísimo antes de tomar la decisión de viajar. Y sí, está permitido", avanzó.

"Como todos sabemos, la situación es complicada y hay que ser responsables y sobre todo muy prudentes. Pero creo que no debemos (siempre que podamos) renunciar a viajar, a ir a cenar a un restaurante o ir a un concierto, si se hace cumpliendo con todas las medidas", reconoció.

"Por si alguien todavía tiene alguna duda, no es un viaje estrictamente de trabajo, pero también tengo que hacer unas cosas ahí, aún así, no va a ser ninguna excusa y porque no veo la necesidad de camuflarlo cuando realmente es legal, se puede. Para los que quieran saber más sobre las medidas, es obligatorio un PCR 48 horas antes, tanto para la ida como para la vuelta", zanjó.