La UPSA mantiene estable la incidencia con 15 positivos en su alumnado

Con respecto a los trabajadores de la universidad, "también se mantiene la estabilidad", con dos positivos, uno más que la anterior semana, de cuando data el balance previo semanal de incidencia de la pandemia en la UPSA.

En cuanto a la distribución de positivos entre el alumnado, cinco son de Enfermería; dos de Logopedia, Ingeniería informática y Maestro de Educación Primaria; y uno de Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas y de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Cadyf).

Asismimo, hay dos alumnos con resultado positivo por covid del doble grado de Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas e Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Estos 15 estudiantes representan un 0,3 por ciento del total de alumnos que posee la UPSA en el Campus de Salamanca y estos estudiantes confirmados como positivos se encuentran en confinamiento domiciliario y disponen de asesoramiento personalizado y profesional por parte de la Unidad Covid de la UPSA.

Por otro lado, el Colegio Mayor Guadalupe de la UPSA no tiene notificado actualmente ningún positivo entre sus 154 colegiales, al igual que el Colegio Mayor Santa María, que no no tiene ningún caso.