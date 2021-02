Alqueria.- Rodríguez recorre i nega interessos partidistes en contractes de directius: "Res més lluny de la realitat"

Així consta en el recurs d'apel·lació que ha presentat la defensa de Rodríguez, al qual ha tingut accés Europa Press, contra l'orde de processament per les contractacions presumptament irregulars d'alts directius. El magistrat aprecia indicis de malversació i prevaricació per la presumpta simulació d'eixos contractes per a afavorir afins del PSPV i Compromís i xifra en 1.122.095 euros el perjuí pares les arques públiques.

El lletrat de Rodríguez difereix d'aquests arguments. En el seu recurs, indica que la resolució del jutge és "errònia" i "no ajustada a dret". Així, desvincula en primer lloc a Rodríguez i a la resta d'investigats -14 persones més- de la preparació dels contractes d'alta direcció i recorda que van ser elaborats pels servicis jurídics i pel departament de recursos humans.

"Rodríguez -s'assenyala- no va tindre cap intervenció en la contractació dels responsables d'àrea i, alguns d'ells, com ha quedat acreditat, ni tan sols ho coneixien i viceversa". "Tenint cada gerent unes àrees determinades, era a ells a qui competia posar al capdavant de les mateixes a persones capaces de dur a terme una àrdua tasca, que era reflotar l'empresa", ha postil·lat.

Així, agrega que per a aquestes contractacions, els gerents van fer un procés de selecció "amb estudi de currículums i entrevistes a diversos candidats". I es va contractar persones "amb un ampli currículum i experiència en cada matèria, verdaders professionals que van realitzar una tasca irreprotxable", es destaca.

Per aquest motiu, la defensa de Rodríguez reitera que el jutge incorre en un "error" en assenyalar que els contractes tenien una afinitat política, "freturós açò de tot suport probatori".

"ESTRUCTURA CAÒTICA"

En la interlocutòria s'indica que la reestructura de l'empresa i les noves incorporacions no eren necessàries i es van deure únicament i exclusivament a interessos partidistes. "Res més lluny de la realitat", adverteix el lletrat.

Així, recorda que Rodríguez va accedir a Divalterra al juny del 2015 i, a més de trobar-se la situació en la qual es trobava immersa l'entitat pel cas Taula, l'estructura era "caòtica". "Açò prova l'error del jutjat en considerar que les contractacions de persones de confiança que estigueren al capdavant com a responsables de cadascuna de les àrees en les quals es reestructurava l'empresa no tinguera raó de ser, assenyalant aquesta contractació, sense cap fonament, a interessos de partit".

"Açò no va ser així -al·lega-, i així queda acreditat al llarg de la instrucció amb les declaracions dels propis investigats i de la documentació aportada per aquests, ja que es tractava de gestionar una empresa amb quasi 800 treballadors i que realitzava multitud d'encomandes de la pròpia Diputació, existint una sèrie de departaments totalment desorganitzats".

Al seu entendre, "és suficient una lectura dels curriculums de cadascuna de les persones contractades per a comprovar, no solament la preparació acadèmica de cadascun d'ells, sinó fins i tot la seua experiència professional en cadascuna de les seues especialitats".

INFORME ECONÒMIC

El lletrat també es queixa en el seu recurs que el jutge no ha valorat l'informe econòmic que va aportar la part: "Gràcies a la gestió d'aquestes set persones, ara injustament investigades en aquesta causa, que van estar al capdavant de cadascuna de les àrees, realitzant el seu treball dia a dia, ha quedat acreditat, amb l'informe econòmic aportat per aquesta part, que la mateixa fora més eficient i productiva, i fins i tot passar d'un saldo en tresoreria de 3.718.286 euros a data 1 de gener del 2015 a un saldo de 9.869.382 a data 31 de desembre del 2018, fins i tot amb un pressupost de 25.434.706 euros en 2015 a un pressupost de 18.021.880 euros per a l'exercici 2018".

Al seu juí, "el sou d'aquestes persones contractades, no només ha estat degudament justificat amb totes les seues memòries i treballs realitzats i acreditats, sinó que el mateix ha sigut eficient, estalviant a l'entitat sis milions d'euros en un període de quatre anys".

Com a conclusió, la defensa de Rodríguez assenyala: "la pròpia resolució i la prova practicada en instrucció conclou que el treball es va realitzar pels contractats, que el seu sou està perfectament justificat i la gestió de l'òrgan d'Administració i el seu president no ha perjudicat econòmicament Divalterra".

"MAI" DE L'EQUIP DIRECTIU

Per la seua banda, Ricard Gallego, ex-cap de gabinet de Jorge Rodríguez, també ha recorregut el processament i ha al·legat que mai va formar part de l'equip de direcció de Divalterra.

La seua lletrada ha defès que Gallego, llicenciat en Comunicació Audiovisual i amb un Màster en Gestió de la Comunicació Política i Electoral, es dedicava a coordinar l'àrea de Presidència de Diputació, ocupar-se de les qüestions de protocol, atendre l'agenda del president i coordinar-la amb la d'altres diputats, especialment la Vicepresidència.

També s'ocupava -prossegueix- d'organitzar actes i recepcions en el Palau de la Batlia, acompanyar al president en actes i reunions a les quals havia d'assistir, així com en els seus desplaçaments, rebre autoritats i als qui concertaven entrevistes amb aquell, així com atendre als mitjans de comunicació en les qüestions rellevants i, en ocasions, confeccionar discursos institucionals i redactar o revisar notes de premsa per a la difusió de les actuacions de la Presidència, davant l'absència d'un cap de Premsa o de Protocol en la Diputació.

Així, s'indica: "Ni el càrrec que ocupava ni la seua formació professional li habilitaven per a dictar cap tipus de resolució, ni per a l'emissió d'informes jurídics en la gestió dels assumptes propis de la Diputació, ni molt menys de Divalterra ni de qualsevol altra empresa pública en les quals participava la Diputació Provincial, de les quals mai va formar part".

"És obvi que Gallego tenia la confiança del president, però no per açò el meu representat participava en assumptes que no li corresponien per raó del seu càrrec, ni pel fet només de gaudir de la confiança del president ha de ser acusat d'una cosa que no ha fet", ha insistit.