Paco Sanz, condenado a devolver todo lo estafado, se disculpa: "Quiero pedir perdón a todos los perjudicados"

La Fiscalía ha solicitado que Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores, devuelva a cada perjudicado la cantidad que le donó, tras constatar que durante unos años "vivió a costa de mentir" para conseguir dinero, en una sesión en la que el procesado ha pedido perdón en su derecho a la última palabra.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio contra Paco Sanz por fingir públicamente la gravedad de su enfermedad, el síndrome de Cowden, y conseguir, según la Fiscalía, 264.780 euros de miles de personas, entre ellas varios famosos, a las que aseguró que su dolencia era incurable si no recibía un tratamiento experimental.

También está acusada su exnovia, Lucía Carmona, para la que la Fiscalía pedía tres años de cárcel por estafa, y la madre de Sanz, María del Carmen González, a la que considera responsable a título lucrativo. El padre del acusado estaba procesado pero falleció el 15 de mayo de 2020.

El pasado lunes, Fiscalía y los procesados llegaron a un acuerdo en lo penal en el que, al reconocer los hechos, se les redujo la pena de cárcel: a Paco Sanz de seis a dos años y a Lucía Carmona de tres a un año y nueve meses. No se logró pactar un acuerdo en cuanto a la responsabilidad civil que es lo que deberá dirimir el tribunal.

"Quiero pedir perdón a todas las personas perjudicadas y damnificadas por este hecho", ha dicho Paco Sanz en su derecho a la última palabra, en la que Lucía Carmona ha asegurado: "Yo no me he llevado nada".

En su informe final, el fiscal ha mantenido este miércoles que estos dos procesados se aprovecharon de la voluntad de personajes famosos y también de anónimos contando en los medios que su enfermedad tenía un destino si no se trataba: la muerte.

Para ello, el acusado consiguió que rostros populares promocionasen su caso y obtuvo beneficios mediante mensajes de texto y galas benéficas sin que las miles de personas estafadas "tuviesen la posibilidad de desenmascarar a los defraudadores", según el Ministerio Público, que considera que el procesado "vivió a costa de mentir" unos años para sufragar un supuesto tratamiento médico.

Además, ha añadido que "existe una pluralidad de aquellos perjudicados que no han sido localizados".

Por eso considera que Paco Sanz se lucró con los 264.000 euros que refleja el informe policial, Lucía Carmona con 22.645 y la madre de él con 144.258.

En estas conclusiones finales, que ha modificado parcialmente, el Ministerio Público ha solicitado por ejemplo que se indemnice con 750 euros a Pedro García Aguado, presentador de Hermano mayor, para quien su defensa pedía hasta 61.600 euros, y con 3.000 al humorista Santi Rodríguez.

Por su parte, el letrado de Paco Sanz ha defendido que una vez reconocido el engaño hay que "modular" su alcance y además el informe hecho por un perito de esta parte revela que ingresó unos 160.000 euros -no 264.000 como asegura la Policía- de los que solo 76.032 fueron de beneficio de donaciones de terceras personas, que es la cantidad que aceptarán abonar.

El abogado ha criticado que haya afectados famosos que donasen 300 o 600 euros y ahora pidan indemnizaciones de más de 60.000 "porque lo dicen ellos", ya que supondría un "enriquecimiento injusto".

A esta idea se ha sumado el letrado de Lucía Carmona, quien ha pedido disculpas a las personas anónimas "que con criterio de buena fe dieron un céntimo".

Sobre el pago de la responsabilidad civil, ha defendido que Lucía es "una víctima" que no cometió delito y por tanto debe ser absuelta del pago.

La defensa de María del Carmen González, madre de Paco Sanz, ha explicado que este mujer es inocente en la trama y que solo aceptará pagar un máximo de 23.500 euros, que es la cantidad que había en una cuenta en la que ella estaba autorizada.

Por su parte la letrada que representa a varios de los personajes públicos afectados ha solicitado que se les indemnice con el doble de la cantidad que donaron y también con del doble de los daños y perjuicios sufridos, de modo que, entre sus peticiones, suma 61.600 para Pedro García Aguado, solicita 10.900 para Santi Rodriguez y 41.600 para el escritor Alejandro Ruiz Hurtado. El abogado de José Mota ha reclamado 9.000 euros para el humorista.

El letrado de la asociación Anfitec, que ejerce la acusación popular en la causa, ha intervenido para dejar claro que Paco Sanz "está condenado para toda la vida" y ha criticado que haya afectados que pidan "que se resarza un daño moral que pertenece al terreno de los sueños". "Hay señores que se suben al lomo de un personaje famoso" para beneficiarse.