El devastador relato de Sofía Suescún sobre los abusos que sufrió a los 14 años

No había podido hablar "para no entorpecer el proceso judicial", pero ya se ha abierto la caja de los truenos, ha visto el inmenso apoyo público cuando tantas mujeres han denunciado a Daniel L. O., un famoso fotógrafo y director de la agencia Dana Models en Pamplona que grabó a 129 modelos desnudas, varias de ellas menores, y Sofía Suescún no está dispuesta a que más chicas como ella lo era a los 14 años pasen por una situación similar, por lo que ha decidido que es hora de contar su historia.

Es cierto que hace una semana, cuando decidió revelar que había sufrido abusos sexuales, se guardó ciertas cosas para sí misma porque no se sentía con fuerzas, pero en su última aparición en Ya es mediodía, la modelo navarra de 24 años ha rememorado cómo fue todo el proceso.

Todo ocurrió en el peor momento para Suescún... porque era el mejor momento de su vida. 2015. Acaba de coronarse como vencedora de Gran Hermano 16. Todos los focos apuntan a ella y es el centro en torno al que gira Telecinco y de repente, suena el teléfono.

"Recibí una llamada de la policía foral de Navarra diciendo que habían encontrado unos vídeos míos cambiándome de ropa con este señor dentro de la sala tocándome", recuerda ahora la celebrity, que acababa de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

"Bueno, pues fui a ver los vídeos y... ya os podéis imaginar. Lo hice delante de dos policías y pasé una vergüenza tremenda. No sabía qué cara poner, la situación fue superincómoda. Se veía algo muy fuerte", explica Suescún, que denunció inmediatamente, descubriendo que otras 128 chicas, la mitad menores en el momento de los abusos, también lo habían hecho.

"Este señor era un experto en manipular. Te hacía ver que lo que él te mandaba hacer era algo normal y tenías que aceptarlo. Te hacía sentir orgullosa de ser la preferida del jefe", añade la colaboradora de televisión, que lamenta esos recuerdos recurrentes por lo que sucedió.

"Tengo recuerdos de él mandándome ir a la agencia. 'Tráete tal conjuntito', me decía. Y yo toda inocente me iba con mi conjuntito de ropa interior porque me iba a hacer un desfile de bikinis", finaliza Sofía, que agrega para que no le ocurra lo mismo a otras jóvenes: "Recuerdo cómo iba cogiendo confianza y construyendo esa unión, haciéndote creer que eras especial... Y yo encantada, imagínate la manipulación".