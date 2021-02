Sofía Suescún revela que sufrió abusos sexuales a los 14 años

Hay que alzar la voz, sobre todo en estos temas. Pero hay que hacerlo cuando una sepa en su interior que puede hacerlo, que sienta un impulso supremo para contar la verdad. Es lo que le ha ocurrido a Sofía Suescún, que ha revelado que sufrió abusos sexuales cuando era menor de edad.

La colaboradora de Telecinco, de 24 años, ha entendido que su momento para hablar era ahora, tras la noticia que salía este lunes: Grabó a 129 modelos desnudas en Pamplona, algunas de ellas de solo 13 años... y ahora se le condena a 115 años de cárcel.

Se trata del caso de un famoso fotógrafo, director de la agencia Dana Models en la capital navarra, Daniel L. O., que fotografiaba a las jóvenes vestidas, portando una pizarra con su nombre para a continuación, pedirles que se pusieran un bañador, abandonando la habitación pero dejando la cámara en funcionamiento sobre un trípode para grabarlas mientras se cambiaban de ropa, sin que ellas lo supieran ni hubieran dado su consentimiento.

Suescún, que comenzó muy joven su andadura en el mundo de la moda, ha intervenido en directo en el programa Ya es mediodía para contar cómo fue su experiencia, ya que ella es una de esas mujeres que vivieron en primera mano los abusos de Daniel.

"Tenía solo 14 años cuando entré en este mundo y enseguida me di cuenta de que este señor tenía una relación conmigo que no cuadraba. Entraba, me tocaba, me coaccionaba", ha comentado la influencer en el programa de Telecinco.

"He tenido episodios muy fuertes en los que no quiero entrar, pero se me revuelve el estómago solo de recordarlos", ha contado la pareja de Kiko Jiménez, que ha continuado explicando que con ella fue más allá de las grabaciones o fotografías.

"Conmigo tuvo otro tipo de delitos mucho más graves que la grabación de las imágenes", ha desvelado, sin querer entrar en más detalles por cómo le hace aún sentir ese recuerdo, tal y como se podía entrever por el tono de enfado que utilizaba Suescún.

"Ha llevado su defensa diciendo que tenía un trastorno sexual y se ha autointernado en un centro evangelista para curar sus pecados... Estoy muy enfadada, no se ha hecho justicia, se merecía una pena mucho más grande", confesó la ganadora de Gran Hermano.

Por último, reveló uno de los momentos más traumáticos de su vida, que tuvo lugar hará unos seis años, durante el juicio oral. "Tuve que ver uno uno de los vídeos que me grabó con mis propios ojos, fue muy duro", rememoró Sofía, quien finalizó explicando que si ha guardado silencio hasta ahora ha sido "para no entorpecer el proceso judicial".