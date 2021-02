Claves del careo contra Rajoy que pide Bárcenas: ¿imputarán al expresidente? ¿Puede mentir el extesorero?

Eran amigos. Incluso cuando salieron a la luz los papeles de [Luis] Bárcenas que probarían la contabilidad b del PP en 2013, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mensajeó con el extesorero. De ahí salió el famoso "Luis, sé fuerte". Sin embargo, los escándalos que se fueron destapando fueron enfriando la relación hasta ahora, cuando Rajoy parece el enemigo a batir de Bárcenas.

El motivo, una supuesta promesa de la cúpula del partido al extesorero para que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrase en prisión que terminó sin cumplirse. Esto provocó que Bárcenas cambiase de abogado y decidiese colaborar con la Justicia con un escrito entregado la semana pasada a la Fiscalía Anticorrupción en el que señalaba al expresidente no solo como conocedor de la caja b y receptor de los sobresueldos, sino también como destructor de las pruebas. Y no solo eso, sino que en la primera sesión del juicio que comenzó este lunes el abogado de Bárcenas fue más allá: quiere un careo con Rajoy ante el juez.

¿Qué es un careo?

El careo es una figura de derecho procesal. El objeto del careo es, según recuerda en una conversación con 20Minutos el reputado abogado penalista y diputado del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Raúl Ochoa, sirve para aclarar posibles contradicciones entre dos partes de un juicio. "Siempre tiene que ser entre un máximo de dos: dos testigos, un testigo y un acusado, un acusado y un perito...", explica.

¿Qué tiene que pasar para que el juez lo acepte?

En el caso del careo solicitado por Bárcenas, de momento es una posibilidad lejana. Tanto la Fiscalía como las partes han dicho que es precipitado pedirlo ahora y es que primero deberá testificar Mariano Rajoy. Una vez lo haga, si su versión es contradictoria con la de Bárcenas, quizá el tribunal decida invocarlo. No obstante, tienen que ser contradicciones que tengan que ver con lo enjuiciado. Así se expone en la Ley de Enjuiciamiento criminal, que para justificar un careo exige que éstas afecten al interés de la causa y al objeto del enjuiciamiento. En este caso, las obras en la sede del PP en Madrid sufragadas presuntamente con dinero irregular.

¿Estarían Rajoy y Bárcenas en igualdad de condiciones?

En caso de que se apruebe el careo entre ambos, existiría un desequilibrio. El motivo, que Bárcenas, al ser acusado, no está obligado a decir la verdad y Rajoy, como testigo, sí. “No es que el acusado tenga derecho a mentir, pero sí a no contestar, por ejemplo, cuando el testigo siempre está obligado a decir la verdad”, resume Ochoa.

¿Suele utilizarse mucho la figura del careo?

En opinión de este jurista, es una herramienta que apenas se utiliza. "Yo llevo 31 años ejerciendo como abogado, con muchos pleitos, y solo he visto utilizarlo en algunas ocasiones", asegura el letrado. Y es que, según explica, es una figura que, "en teoría", debe utilizarse cuando no hay ninguna otra prueba.

Recientemente se ha utilizado el careo en otro de los juicios mediáticos que afecta al Partido Popular: en el que se juzga la operación Kitchen, es decir, si el Ministerio del Interior usó fondos reservados para espiar al extesorero y sustraerle información sensible que afectase a la formación. El juez aceptó que el exministro Jorge Fernández Díaz y su ex número dos, Francisco Martínez, se vieran las caras para aclarar las contradicciones existentes.

¿Pueden imputar a Rajoy después del careo?

Es una posibilidad, aunque de momento remota. Primero se debería producir y, después, que así lo estimase la Fiscalía o alguna de las partes. “Desde luego, el careo es una forma de acusar a alguien dentro de un procedimiento penal”, declara Ochoa, que explica que puede ser la estrategia de Bárcenas. “Si quiere tirar de la manta, puede implicar a Rajoy o generar dudas sobre su participación criminal”, asegura.