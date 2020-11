Tenso careo entre Fernández Díaz y su mano derecha ante el juez por Kitchen: “Estoy aquí sentado por ti”

El ministro del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha vuelto a negar este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que tuviera conocimiento alguno de la existencia de la Operación Kitchen, en la que presuntamente un equipo parapolicial espió al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con fondos reservados del Estado para sustraer información sensible del Partido Popular con la que contaba el condenado por la trama Gürtel. La novedad es que esta vez lo ha hecho en un careo frente a su ex mano derecha, FranciscoMartínez, secretario de Estado de Seguridad entre los años 2013 y 2016, y que le ha señalado como máximo responsable.

En un encuentro que se ha demorado unas dos horas, ambos han mantenido sus versiones, contradictorias entre sí. Según fuentes judiciales consultadas por 20Minutos, el ambiente ha sido tenso. “A santo de qué me iba a inventar todo esto”, le ha llegado a espetar Martínez a Fernández Díaz, que le ha respondido con un “eso me pregunto yo”.

También Fernández Díaz ha negado que hablase en ningún momento con el comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía que empezó a colaborar con la investigación en enero del pasado año y que fue quien reconoció la existencia de la trama parapolicial. “No hablabas tú, ya hablaba yo con él”, le ha vuelto a replicar, con ironía, el antiguo secretario de Estado. En este punto, Martínez ha señalado que él era la mano derecha de Fernández Díaz, lo que el popular ha vuelto a rechazar. Sí ejercía como tal cuando era su jefe de Gabinete, pero no cuando era secretario de Estado. “Déjame que diga yo quién era mi mano derecha”, le ha llegado a espetar.

Las mismas fuentes apuntan que García Castellón no ha entrado “demasiado” en el asunto de los fondos reservados (se considera probado que se pagaron 48.000 al chófer de Bárcenas para espiarle), pero que Martínez ha preguntado al ministro que cómo era posible que sostuviera no tener conocimiento ni responsabilidad en ello.

Asimismo, la tensión se ha mantenido cuando el magistrado de la Audiencia Nacional ha preguntado sobre los mensajes que implicarían directamente al exministro y que fueron llevados ante notario por Francisco Martínez. Ya Fernández Díaz en su última comparecenciadijo que estaban manipulados (ha presentado una prueba pericial), una acusación que no ha sentado bien al ex secretario de Estado, que en un determinado momento se ha preguntado en voz alta “qué es lo que podía haber hecho” para, después, finalizar con un “estoy aquí sentado por ti”.