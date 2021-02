Pérez Calvo (Cs): "Tiene que haber una mayor implicación del sistema financiero" para frenar la crisis

La banca "atravesó una situación realmente complicada" en la crisis de 2008 "y pudimos salvarlo porque había que salvarlo", ha dicho Pérez Calvo, añadiendo que "todos hicimos un tremendo esfuerzo en ayudar a los bancos y, en justa reciprocidad, debe haber un mayor compromiso por parte de las entidades a la hora de facilitar ayudas, créditos, y atender esas necesidades".

Ha planteado, en una entrevista concedida a Europa Press, que empresarios, Gobierno de Aragón y un 'pool' financiero trabaje conjuntamente "identificando a quien necesita más esas ayudas porque no tiene margen y no le queda oxígeno en la bombona".

"De esta vamos a salir, nadie duda de que esto lo vamos a superar", ha dicho Pérez Calvo, quien ha rechazado "la demagogia" de asegurar que "saldremos más fuertes" porque "depende de la implicación de todos los elementos que componen una sociedad" y la clase política debe tomar medidas "con criterios de interés general, no partidista o electoral".

"Aragón tiene posibilidades de recuperarse antes que otros, pero que nos recuperemos no significa que dejemos de hacer todo lo posible para que nadie se quede atrás", ha advertido, preocupado por "los que no sean capaces de llegar a ese momento" de recuperación, animando a "poner el foco" en pymes, autónomos y economías familiares ya que "si a los autónomos les va mal, a la economía no le puede ir bien".

"Si no puede haber ayudas directas, hay cosas que sí dependen de un Gobierno, como la presión fiscal: ahí sí depende de la Administración quitar el pie del acelerador y dejarles respirar", ha planteado el portavoz de Cs en el Parlamento aragonés.

Respecto a los autónomos también ha considerado que "este era el momento de ser tremendamente generosos a la hora de proponer exonerarles, durante un mínimo de seis meses, del pago de impuestos para que puedan sobrevivir", pero "para sobrevivir hay que subsistir".

Ha advertido de que autónomos y pymes "no tienen tanta capacidad como para soportar una embestida como esta" y de que "las ayudas tienen que llegar". Ahora "tenemos un Presupuesto para empezar a liberar combustible en forma de ayuda".

"Quizá era el momento de hacer cambios estructurales, más que parchear la situación" para garantizar la "supervivencia" de sectores como el comercio de proximidad, ha opinado Pérez Calvo, añadiendo que este sector "necesita todas las manos tendidas para que pueda aguantar semejante empentón", lo que "es complicado porque ya venía de una situación difícil".

FONDOS EUROPEOS

"Lo que, en teoría, podíamos hacer en cuatro o cinco años tenemos que hacerlo en uno", ha avisado, expresando que "si los laboratorios son capaces de hacer una vacuna en menos de un año, tenemos la obligación de activar un mecanismo para que el tiempo no sea la excusa" en otros órdenes: "por eso presumimos de la Ley de Simplificación Administrativa".

Esta ley, que aprobará el Pleno de las Cortes de Aragón la semana próxima, "no es la respuesta definitiva, pero va a ayudar bastante, va a permitirnos que, tal y como lleguen los fondos, se puedan ir ejecutando", de manera que "a final de año podamos decir que se han usado".

Ha recordado que "falta por saber los criterios" de distribución de los fondos europeos contra la COVID-19 y que Cs aboga por que una agencia exterior de expertos pueda planificarlo "con criterios de viabilidad", añadiendo que "estar preparados para cuando lleguen es tener identificados los proyectos para tramitarlos con la mayor celeridad".

Para el dirigente de Cs hay que apostar por la logística, la agroindustria, las energías renovables y el turismo, pero "ni mucho menos" dejar de lado otros sectores, sino estudiar las empresas "claramente viables" e "ir de cabeza para ayudar" con avales y créditos. Del mismo modo, "mientras haya un mínimo latido en el tejido productivo, tampoco podemos tirar la toalla".

RESTRICCIONES

Cs ha defendido "desde el primer momento" el "confinamiento inteligente" y un plan nacional único de restricciones y vacunación. Se trata de "ver con los expertos sanitarios qué necesidades reales hay de confinamiento y que tengamos en cuenta las consecuencias económicas que genera para poder activar, de forma paralela las ayudas, y actuar de forma coordinada".

Pérez Calvo ha estimado que al opinar "desde el punto de vista político" si se deben desconfinar las provincias o retrasar los toques de queda se deja al gobernante "en desventaja respecto del que está en la oposición porque desde la oposición se ven los toros desde la barrera y es fácil decir que sí, que lo abran todo", pero "no es fácil tomar decisiones".

"Lo normal es que haya un plan único que mire a todas las comunidades por igual y cada una, por cogobernanza, gestione la situación a partir de parámetros comunes", no el "caos tremendo" de las pasadas fechas navideñas. "Es verdad que las comunidades, con los medios de que disponen, han hecho lo que han podido, pero es como el perro del hortelano, no se les deja comer" y "cuando han pedido al Gobierno de España las herramientas para luchar contra esto, se han visto muchas veces atados de manos".

VACUNACIÓN

Con la vacunación "hemos visto comunidades que se han quedado sin vacunas y en Aragón hemos visto que era más sensato diez personas bien vacunadas que veinte a medias". Estos "son criterios que debería haber establecido el Gobierno central".

A su parecer, "ha habido miedo e irresponsabilidad por parte del Gobierno central a la hora de no atreverse a coger el mando único por la inquietud que le daba cómo se lo tomarían las comunidades con Gobiernos nacionalistas y socios de Sánchez", lo que "no tiene un pase".

Para Pérez Calvo "es una insensatez" que si sobran dosis se vacune "el primero que pase". "El PP dice que no se conforma con la dimisión de un cargo público en Daroca -el concejal Juan Carlos Agustín- y quiere también la del alcalde por poco menos que encubrimiento", pero "¿qué hizo García Egea respecto a su consejero de Murcia?: tratar de cubrir, también". Sin embargo, "no puede haber privilegios para nadie y menos por ser uno político".

Cs propondrá aprobar una declaración institucional -en su defecto una proposición no de ley- en el próximo pleno de las Cortes "para actuar con contundencia en caso de que cualquier cargo aproveche ese cargo para colarse". Esta formación recomienda "pedir, automáticamente, al partido que prescinda de ese cargo y le fuerce a dimitir".

"El procedimiento actual contempla que las actas pertenecen al concejal, al diputado, pero no se entiende que estás ahí porque tu partido ha confiado en tí y, si no, no hubieras estado nunca", pero "de ahí a que su jefe de corporación lo mantenga en el puesto o que el propio responsable de un partido no se esfuerce en la dimisión es un escándalo".

"Por supuesto, desde el primer momento lo hemos tenido muy claro: quien se vacuna cuando no le toca tiene que pagar las consecuencias vía sanción e inhabilitación, y si es un cargo público, automáticamente fuera".

Pérez Calvo ha finalizado diciendo: "Me parece una barbaridad que mientras sigue muriendo gente, hay ancianos desprotegidos y familias que no pueden reunirse desde hace meses un señor, por el mero hecho de tener un despacho y unas banderas detrás ponga el brazo para que le vacunen primero" porque "no es de recibo ni tiene explicación de ningún tipo", más cuando "hay gente que lo necesita más que otros", de manera que "no tiene sentido que una persona de 85 años tenga que esperar porque va delante un concejal con la excusa de que preside un patronato relacionado con la tercera edad".