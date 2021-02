Almeida, sobre los cinco coches oficiales de Iglesias: "He pensado: no seas injusto, viene con la niñera"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha relatado en el acto de campaña del PP en Barcelona que compartió tren con Pablo Iglesias de camino a la ciudad condal. Almeida ha asegurado que en la estación le esperaban cinco coches oficiales. "He pensado: no seas injusto, viene con la niñera. Cuando uno viene con la niñera necesita cinco coches oficiales. De la niñera, lo único que me fastidia es que no sea niñero. Es un micromachismo y contra ellos hay que combatir", ha dicho.

Además, ha acusado este sábado al PSC de hacer un "cordón sanitario" a su partido desde la conformación del primer tripartito, en 2003, y lo ha señalado como el principal enemigo.

En un acto de apoyo al candidato a las elecciones catalanas Alejandro Fernández en lo alto de la Torre de Collserola, en Barcelona, Almeida ha definido el Pacto del Tinell (del tripartito) como una alianza "que no llamaba precisamente a la concordia y a la convivencia".

"Alguno se preguntará si podemos entender que el PSC quiere pactar con el ámbito constitucionalista en Cataluña cuando ya en 2003 apartó de cualquier pacto al PP", ha razonado. El alcalde ha asegurado que el candidato socialista, Salvador Illa, quiere reeditar ese tripartito tras el 14F pactando con ERC y los comuns: "Cuando Illa dice 'hagámoslo', pregúntate ¿qué? ¿Seguir en la deriva del Pacto del Tinell? ¿Pactar con los que van a volver a hacerlo?".

Almeida ha asegurado que Illa "sabe de impuestos lo que sabe de sanidad: absolutamente nada", y ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hiciera este viernes una visita de campaña a Cataluña.

El primer edil madrileño ha dicho que su objetivo es "superar la época de división" entre Madrid y Barcelona, ya que la capital mediterránea y la capital de Iberoamérica deben trabajar unidas, para generar concordia y entendimiento, según él.