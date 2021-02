La Junta pide paciencia a los hosteleros y les da las gracias aunque defiende que hay que proteger la salud y la vida

"No queremos hacer la vida imposible a ningún sector económico y cuanto más contengamos el virus también será mejor para la economía", ha apuntado en declaraciones a los medios en Ciudad Real, donde les ha recordado a los hosteleros que la Junta ha puesto encima de la mesa 150 millones de euros de ayudas directas para el sector, a sabiendas de que "es poco".

Según ha indicado, aunque los datos en Castilla-La Mancha hablan de una estabilización sigue habiendo muchos contagios. "Hay que proteger al sistema del colapso, la salud y la vida. Por eso hemos prorrogado las medidas, no porque queramos hacer la vida imposible a ningún sector de la economía".

En este punto, ha lamentado la "incoherencia y la irresponsabilidad" del PP en Castilla-La Mancha al pedir, por boca de su presidente, Paco Núñez, que se relajen las medidas en la región en contra de lo que hacen otras regiones de su mismo signo político como Castilla y León, Andalucía o Galicia. "Con las excepción de Madrid, vamos todos en la misma dirección".

"No se entiende que digan lo contrario", ha indicado la portavoz regional, para agregar que los dirigentes políticos están para "salvar vidas" y no para "arañar votos poniendo palos en las ruedas". "Los palos en las ruedas hoy sin muy graves y si no relajamos las medidas no es porque nos guste ponerles restricciones a la gente que levanta todos los días el país con su esfuerzo".