La defensa de Cifuentes pide su absolución y el fin “del calvario” del caso Máster: “No hay pruebas objetivas”

“Interesamos enérgicamente una sentencia absolutoria que ponga fin al calvario de la señora Cristina Cifuentes”. Con esta frase, el abogado de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha terminado su alegato de defensa en la última sesión del juicio del caso Máster, que ha quedado visto para sentencia este viernes sin que hayan variado en demasía las versiones de cada parte. Todas ellas han expuesto su informe en la Audiencia Provincial: la Fiscalía sigue pidiendo tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por inducir a la falsificación del acta de presentación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y su defensa, su absolución.

El abogado de la expresidenta, que ha declinado utilizar su turno para defenderse y ha decidido, en cambio, permanecer impasible durante las cinco horas que ha durado la sesión hoy, ha insistido en que no existen pruebas que validen el argumento de la fiscal Pilar Santos, que ha lanzado verdaderos mazazos en su alegato. “[Cifuentes] no llamó. Había que cuidar las formas, pero estaba al tanto de todos los acontecimientos”, ha continuado Santos. “Era la única, la primera y la última que se benefició del acta. Ella y su carrera política”, ha remachado.

“La presión para falsificar el documento más atribuible a las injerencias internas y exigencias del rector que a la posibilidad de una influencias externas”, ha respondido, por su parte, el abogado, que ha insistido en que la falsificación del acta, que cuenta con autora material (Cecilia Rosado, otra acusada que decidió admitir sus hechos y colaborar con la justicia) fue “cocinado” en el seno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Otra de las líneas de la defensa para probar la inocencia de Cifuentes es que en el juicio se ha reconocido que la falsificación de actas no ocurrió solo una vez. Es decir, que la que enseñó la expresidenta en su famoso vídeo en el que aseguraba “me quedo, me voy a quedar” el mismo día que se destapó el escándalo no era el único acta falsificado, pues otros alumnos tenían también el suyo. “Era algo cotidiano”, ha dicho el abogado. Por ello, ha defendido que no hacía falta que Cifuentes indujera a fabricar dicho papel.

Además, la defensa de la otra acusada, María Teresa Feito, que entonces era asesora de la Consejería de Educación del Gobierno de Cifuentes, ha abogado por argumentos similares. Ha negado su abogado que mantuviese una relación “cercana” con la expresidenta más allá de que la acompañara a recoger el título del máster.