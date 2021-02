Cvirus.- PSOE pide al Ayuntamiento y a la Junta ayudas extraordinarias y urgentes ante la crisis socioeconómica

Así lo ha expresado en rueda de prensa pocas horas antes de participar en una junta de portavoces extraordinaria, convocada a petición de los partidos de la oposición, "donde pedimos al alcalde, Francisco de la Torre, que dé cuenta de las medidas que va a tomar el consistorio en esta situación de cierre de la actividad no esencial".

Según el socialista, "De la Torre debe poner en marcha de inmediato ayudas para mantener el tejido social y empresarial de la capital económica de Andalucía, que es Málaga", recriminándole "su falta de reflejos, ya que no hay todavía una reacción municipal ante la situación tan dramática que estamos viviendo".

"Queremos trasladarle al alcalde que debemos salir unidos de esta reunión para solicitar a la Junta de Andalucía que ponga un plan de ayudas urgentes en la ciudad de Málaga para el tejido social y productivo en la ciudad de Málaga", ha manifestado Pérez en un comunicado.

Además, ha agregado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "ha sido incapaz a día de hoy de dar ni una sola ayuda cuando se ha decretado el cierre de la ciudad de Málaga". "Y vemos cómo el Ayuntamiento a día de hoy tampoco ha respaldado ni a las pymes, ni a los autónomos, ni a comerciantes ni a los hosteleros de nuestra ciudad", ha apuntado.

"Echo en falta la actitud beligerante que tenía el señor De la Torre cuando la Junta estaba gobernada por el Partido Socialista", ha incidido Pérez, que considera al alcalde "como una persona tibia, incapaz de levantar la voz, incapaz de defender a la ciudad de Málaga enfrentándose a Juanma Moreno y a Elías Bendodo, que no han sido capaz de prever una situación tan dramática como la que está sufriendo la ciudad de Málaga".

Precisamente, Pérez ha aconsejado a De la Torre "que salga del despacho, que se baje del coche oficial y que visite los barrios. Porque sólo de esa forma se puede escuchar con claridad lo que dicen los vecinos de Málaga", tras acusarlo de "abusar de la sordera política para gobernar".

Le ha pedido también "empatía para conocer y sentir la realidad a la que se enfrentan las familias malagueñas, en un momento en que están creciendo las colas del hambre, está creciendo el número de personas que están yendo a los servicios sociales a pedir ayuda, al igual que aquellas que se ven obligadas a acudir a comedores sociales. De la Torre tiene que tomar el control de la ciudad", ha agregado el socialista.

Al regidor de la ciudad le pide además "cordura", porque "un día dice una cosa y otro día la contraria. Un día dice que hay que celebrar la Navidad y que se permiten a pocas personas en reuniones familiares, mientras que al día siguiente pide que nos encerremos de nuevo y no salgamos a la calle". "Al final, con su actuación, el señor De la Torre está demostrando los mismos altibajos que caracterizan a la señora Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha dicho.

El socialista le ha recriminado, igualmente, "que es responsable de materia de salud pública en la ciudad de Málaga, sus declaraciones para salvar la Navidad, llenando de luces la calle Larios, alentando las aglomeraciones, una auténtica temeridad cuyo resultado es el que tenemos ahora, con este índice de contagios".

Ha reiterado que ante el cierre de la actividad no esencial "ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento han reaccionado a tiempo para poner en marcha ayudas urgentes para el tejido económico y social".

"A día de hoy, la única administración que ha dado ayudas que tienen resultados es el Gobierno central. Algunos pueden pensar que son insuficientes, pero gracias a los ERTE no se están destruyendo empleo a la misma velocidad que si no las hubiera en la ciudad de Málaga. Y gracias a los fondos ICO, muchas empresas tienen una vía de escape", ha manifestado el socialista.

Según Pérez, "hemos perdido un tiempo maravilloso para que nuestra ciudad contara con presupuesto, una herramienta primordial para combatir la crisis por el COVID-19 porque nos permite hacer inversiones. Pero este equipo de gobierno, el alcalde y el concejal de Hacienda están faltos de reflejos".

El pasado 25 de enero, el grupo socialista presentó al equipo de gobierno las aportaciones del PSOE para el proyecto presupuestario a la ciudad de Málaga. "Pero prácticamente diez días después han sido incapaces de hacer nada, no tenemos constancia de que las hayan estudiado y no nos han comunicado absolutamente nada. Eso es porque no tiene ahora mismo respuesta ante la situación tan difícil que tenemos, en un momento en que ni siquiera tenemos un plan de recuperación de la ciudad", ha zanjado Pérez.