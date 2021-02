Maya afirma que su objetivo es que pueda haber corridas de toros en Sanfermines y ve "más complicado" que haya encierros

"Todo serían ventajas, espero que sea posible, ese es mi objetivo", ha declarado Maya, a preguntas de los medios de comunicación.

El alcalde ha reiterado que "es indudable que todos somos conscientes de que unos Sanfermines como nos gustaría y como han sido es casi imposible" que se puedan celebrar este año por la pandemia, si bien ha incidido en que "no existe una suspensión" de las fiestas.

En este sentido, ha planteado que "si en cualquier ciudad donde no existen unas fiestas de ese calado se pudieran celebrar corridas de toros en la fecha que coincide más o menos con los Sanfermines, por qué vamos a renunciar en Pamplona". Y ha considerado que "no puede ser una penalización que del 6 al 14, si no hay Sanfermines", no haya nada.

Por ello, ha explicado el alcalde, "estamos trabajando ahora por un programa más extendido en el tiempo para que haya actividad en Pamplona en caso de que no haya San Fermín, y si hubiera posibilidad de hacer algo, eso lo meteríamos dentro de ese programa general".

En este punto, ha remarcado que "una de las cuestiones que están encima de la mesa son las corridas de toros" y no ha descartado que pueda haberlas. "Me encantaría que hubiera corridas de toros", ha expuesto Maya, para subrayar que lo que parece "más complicado" es que puedan celebrarse encierros. "Así como en la plaza puedes controlar muy fácil los aforos, en la calle es complicado", ha apuntado.

Por todo esto, ha insistido en que se resiste a descartar que haya corridas de toros en San Fermín o alrededor de esa fecha y ha destacado, además, que "hay circunstancias favorables como es que el beneficio sería para la Casa de Misericordia, que como presidente de la Meca, falta nos hace". Igualmente, ha resaltado que "podríamos dar un impulso al mundo taurino, a la ganadería, las cuadrillas... que falta les hace". "Todo serían ventajas", ha sostenido.

Sobre el encierro, ha señalado que "de momento no estamos estudiando nada". "La Casa de Misericordia está trabajando en cómo sería la organización en caso de que pudiera haber corridas de toros, pero del encierro no se está trabajando nada", ha aseverado.