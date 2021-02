Ana Obregón denuncia en las redes sociales el poco dinero que se destina a la investigación contra el cáncer

En el Día Mundial Contra el Cáncer, Ana Obregón no ha querido desaprovechar la oportunidad de dirigirse a sus más de 700.000 seguidores con la intención de concienciar, a través de un largo texto, lo importante que es invertir dinero en la investigación contra esta enfermedad.

Su hijo, Álex Lequio padeció esta patología y por lo tanto la actriz ha querido hacerse eco de esta problemática de una manera clara y sin tapujos: "Hoy es el día mundial contra el cáncer. Pues menos mal que en España le dedican un día porque lo que es dinero en los presupuestos generales del Estado prácticamente CERO."

Tras estas palabras le han seguido un montón de números y estadísticas que, según ella, no importan porque "no están afectando a la economía del país". Por esta "enfermedad silenciosa" murieron el año pasado 200.000 personas, por lo que a Ana Obregón no le parece suficiente el dinero que destina a la investigación en los presupuestos generales del Estado.

"La medallita que se ha colgado el gobierno por aprobar los presupuestos generales del Estado con una mínima partida para investigación del cáncer se la colgaría en las tumbas de los que han muerto y morirán de cáncer este año en España" ha terminado de escribir tajantemente la actriz.

Para acabar con su texto de concienciación ha querido seguir animando a las asociaciones que luchan contra la enfermedad y sobre todo aquellas personas y familiares que la padecen.