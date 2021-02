Joaquín Prat desvela cómo combina su trabajo con la vida familiar: "Igual me cuesta el divorcio"

Cuatro al día está apunto de cumplir dos años desde que empezó a emitirse y su presentador, Joaquín Prat, está en su mejor momento profesional al combinar su puesto con El programa de Ana Rosa.

Ahora, el conductor del sustituto de los informativos de Cuatro ha contado en una entrevista con Lecturas cuáles son sus planes más inmediatos dentro de la cadena de Mediaset.

"Pedí quedarme y a ella le pareció estupendo", ha comentado el danés de nacimiento sobre su papel en el magazine matutino al que siguió vinculado tras fichar por el programa del canal secundario.

Asimismo, Prat es consciente de la oportunidad profesional que tiene aún renunciando el tiempo con su familia: "Igual me cuesta el divorcio porque me quedo en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche".

"Yo no veía a mi padre más que el fin de semana y tengo un recuerdo imborrable de él, porque el fin de semana nos dedicaba todo el tiempo. Lo mismo hago yo ahora", ha explicado comunicador.