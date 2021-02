Joaquín Prat pide perdón por su entrevista al 'youtuber' Rubén Gisbert: "No hice bien mi trabajo"

Joaquín Prat entonó el mea culpa tras las críticas por la entrevista realizada a Roma Gallardo y Rubén Gisbert, dos youtubers con los que charló en Cuatro al día el pasado lunes.

Ambos, que han decidido quedarse en España y no irse a paraísos fiscales, hablaron en el programa precisamente de eso, de si están de acuerdo con el éxodo de sus compañeros de profesión o no. Una charla que derivó en las subvenciones públicas que reciben los medios de comunicación, algo de lo que se quejaron los youtubers.

Joaquín Prat contestó que Mediaset no había recibido ninguna. "Es una empresa privada y perfectamente saneada que no recibe subvenciones, sino que vive de la publicidad, al igual que los youtubers", dijo el presentador, algo a lo que Rubén Gisbert contestó que no era cierto, con datos en la mano, además.

"Yo desconocía ese dato, por lo que no pude rebatirle y, por eso, pido perdón, porque no hice bien mi trabajo"

Rubén Gisbert leyó el artículo en el que se hablaba de los 3 millones de euros que, supuestamente, debe recibir Mediaset y, en ese momento, Joaquín Prat no tuvo respuesta alguna. Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, que fueron muy críticas con el presentador.

Por eso, en el programa siguiente y también en directo, Prat reconoció no haber sabido rebatir por, reconoció, no saber que el "dato de Rubén Gisbert era cierto". Por eso se disculpó ante los espectadores y se explicó: "Rubén dijo lo correcto al hablar de esos 3 millones de euros, que se utilizan para lo que se llama la implantación de la TDT. Yo desconocía ese dato, por lo que no pude rebatirle y, por eso, pido perdón, porque no hice bien mi trabajo", respondió Joaquín.