Anitta confiesa en 'Zapeando' cómo grabó su tema 'Loco' en la nieve: "Me emborraché, necesitaba calentarme"

La artista brasileña Anitta, quien ha colaborado con artistas como J Balvin, Maluma o Cardi B, ha sido entrevistada este miércoles en Zapeando tras la publicación de su nueva canción, Loco, que estrenó acompañada de un sorprendente videoclip en el que bailaba y esquiaba vestida en bikini.

El vídeo, que ya acumula más de 5,4 millones de visitas en apenas unos días, deja claro que el rodaje no ha sido difícil, pues iba en traje de baño por la nieve. Y sobre esto, precisamente, le han preguntado los colaboradores a la cantante.

"¿Cómo se hace para mantener el calor?", le ha preguntado Quique Peinado. "Fueron como unas 3 horas en bikini esquiando. Mucho frío pero me puse muy borracha", confesó muy sincera Anitta.

🔥 @Anitta nos desvela en #zapeando1778 su SECRETO para mantenerse en calor mientras rodaba su videoclip #Loco esquiando en bikini 🤪🍾👙⛷️❄️ pic.twitter.com/EdsEjERpjW — zapeando (@zapeandola6) February 3, 2021

"Necesitaba calentarme de alguna manera. No podía hacerlo por fuera así que lo hice por dentro. Tomé muchísimo alcohol", añadió ante las risas y la sorpresa de los presentes. "Tuve que prestar atención porque borracha esquiando... pero no me caí en ningún momento. Fue todo bien".