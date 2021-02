Institucions i veïns d'Albal recorden Floryna i reclamen abolir la prostitució: "És esclavitud i violència"

A la trobada, que s'ha desenvolupat a les portes de l'Ajuntament, han assistit l'alcalde de la localitat, Ramón Marí, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i la directora general de l'Institut Valencià de les Dones del Generalitat, María Such. També s'ha comptat amb la presència d'alcaldes d'altres municipis de l'Horta Sud, afectats per la prostitució que es dona a l'entorn de la Pista de Silla.

El primer edil d'Albal ha convidat a unir esforços per a "visibilitzar la lluita contra els proxenetes, perseguir-los i acabar amb els puters", al mateix temps que ha anunciat que aquesta població va a sol·licitar l'adhesió a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones.

Després de conéixer-se la mort de Floryna, de 19 anys, Marí va convocar els homòlegs dels pobles també afectats per la prostitució de carrer que es dona en la Pista de Silla als quals ha traslladat la proposta de sumar-se a eixa xarxa municipal.

Els alcaldes d'Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví i Silla han donat el seu suport a la iniciativa per a posar en comú aquest problema que suporten des de fa anys les seues localitats, juntament amb Benetússer. La seua alcaldessa i presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Eva Sanz, no ha pogut assistir per motius d'agenda però ha transmès a l'alcalde "el seu suport", assegura l'Ajuntament d'Albal en un comunicat.

A més, des del consistori recorden que "no és la primera vegada que una dona prostituïda és assassinada en aquest municipi". Així, l'any 2004 va aparéixer una altra jove morta amb un tir en el pit, just en el mateix lloc on es va veure Floryna amb vida per última vegada. L'Ajuntament va cobrir les despeses de la seua sepultura i el cos de la dona descansa en el cementeri municipal d'Albal des del 2004.

Per la seua banda, la delegada del Govern, Gloria Calero, ha assenyalat en la seua intervenció que Floryna, "com després de moltes dones, ha viscut en una espiral d'engany, d'assetjament, de maltractament i de violència". "Una forma de violència cap a les dones que ha de ser perseguida, eliminada i eradicada. En definitiva: abolida. Perquè l'explotació sexual i la prostitució formen part d'una mateixa estructura de violència i dominació, que naix de la desigualtat que segueix havent-hi entre homes i dones", ha asseverat.

Ha recalcat que "el Govern d'Espanya és un ferm defensor d'abolir la prostitució". "El nostre país és un dels països de tràfic i destinació de moltes d'aquestes dones i xiquetes que són obligades a exercir la prostitució. S'aprovarà una Llei Integral contra el Tràfic de dones amb finalitats d'explotació sexual, basada en els drets de les víctimes, que incorpore mesures de prevenció i persecució d'aquestes xarxes criminals, a més de mesures de protecció i de recuperació integral d'aquestes dones i xiquetes. Aquest és un problema de tota la ciutadania i entre tots i totes els hem de solucionar. I ho anem a solucionar", ha sentenciat.

"JA ESTÀ BÉ D'HIPOCRESIA"

Posteriorment, en declaracions als mitjans, ha afegit que "ja està bé d'hipocresia" i ha ressaltat que "si no hi haguera consumidors de prostitució no hi hauria prostitució".

Finalment, María Such ha subratllat que "la prostitució és una altra forma de violència contra les dones i esclavitud que hem d'aconseguir abolir. "No podem mirar cap a un altre costat", ha dit.

La directora de l'Institut de la Dona ha afegit que des de la Generalitat "s'està treballant ja en un servici específic per a les víctimes de l'explotació sexual".