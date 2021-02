De ser abusado sexualmente de niño a las acusaciones de abuso: la polémica biografía de Marilyn Manson

Si algo ha marcado la vida de Marilyn Manson -ese nombre que se puso, mezcla de Marilyn Monroe y el asesino Charles Manson, ya anunciaba mucho- ha sido el sufrimiento, la polémica y el escándalo.

El último, las acusaciones de la actriz Evan Rachel Wood de que el cantante la agredió sexualmente cuando ambos eran pareja.

Repasamos la vida y carrera de este controvertido artista.

Su nombre real es Brian Hugh Warner, nacido el 5 de enero de 1969 en Canton, Ohio (EE UU). Es hijo de Barbara Jo Wyer y Hugh Angus Warner, por los que tiene ascendencia alemana e inglesa.

En su infancia sufrió un fuerte trauma pues un vecino abusó sexualmente de él siendo un niño, por un prolongado periodo de tiempo. Además, según él mismo ha ido desgranando en entrevistas y escritos, su abuelo tenía un sótano donde guardaba todo tipo de material sexual 'hardcore' y sadomasoquista, algo que Manson llegó a ver.

Sus padres lo criaron como miembro de la Iglesia Episcopal y asistió a la escuela religiosa privada Heritage Christian School, lo que según declaró después le hizo renegar del cristianismo.

La familia se trasladó ya en su adolescencia a Fort Lauderdale, Florida, donde Marilyn Manson, aún Brian Hugh, estudió periodismo y teatro y donde trabajó en una tienda de discos.

Ejerció como periodista de espectáculos para una revista local, para la que entrevistó a personalidades como Trent Reznor, de la banda Nine Inch Nails.

Con influencias musicales de Ozzy Osbourne y KISS formó un grupo llamado Marilyn Manson and the Spooky Kids (Marilyn Manson y los Niños espeluznantes) en 1989.

Ya entonces comenzó una iconografía irreverente y gore, mezclando imágenes de crucifixiones, animales muertos y atuendos con siniestras referencias, algo que unido a sus salvajes conciertos, les dio fama rápidamente. Poco después el nombre del grupo fue simplemente Marilyn Manson.

Fue Trent Reznor, cantante de Nine Inch Nails, a quien como decimos Manson había entrevistado en el pasado, quien les dio su primera oportunidad, en Nothing Records, con el que grabaron el disco Portrait of an American Family.

Poco a poco, todos los miembros iniciales del grupo fueron siendo reemplazados, menos el cantante, claro, que acabó siendo la estrella y prácticamente un solista acompañado de músicos.

En Smells Like Children, un EP lanzado por Marilyn Manson en 1995, Manson disfrutó de su primer gran trabajo recogido por la MTV con una versión de la canción de Eurythmics Sweet Dreams (Are Made of These). Fue su primer disco de platino.

En 1996, Marilyn Manson tuvo otro gran éxito con el lanzamiento del segundo álbum del grupo, Antichrist Superstar. El álbum debutó en el número 3 de la lista Billboard 200. Se quedó atrás en 1998, con Mechanical Animals, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard.

En su carrera ha levantado mil polémicas, ya fuera por videoclips en el que había violaciones explícitas, mujeres siendo atravesadas por objetos punzantes, miembros cercenados, personajes maníacos, fetichismo, referencias satánicas o por conciertos en los que ha llegado a autoinfligirse heridas.

Ya en el año 2000 comenzaron las demandas. Los excesos del cantante durante los conciertos le acarrearon la denuncia de un guardia de seguridad que le acusó de conducta sexual inapropiada por presuntamente frotar su pelvis contra la cabeza del guardia.

Manson se convirtió en una referencia por sus mensajes e iconografía anticristiana hasta el punto de que el satanista Anton Szandor LaVey consideró a Manson un reverendo de la Iglesia de Satán.

El primer gran amor conocido de Manson fue la actriz Rose McGowan (quien años después daría origen al movimiento MeeToo tras acusar públicamente al magnate Harvey Weinstein de abusos sexuales). La pareja convivió entre 1997 y 2001, estando a punto de casarse en varias ocasiones.

Poco después conoció a la bailarina de burlesque Dita Von Teese, con la que en 2005 contrajo matrimonio en una boda de cuento de hadas y aconfesional en un castillo de Irlanda. Se divorciaron en enero de 2007.

El motivo de aquella ruptura, según los rumores de la época, fue el romance de Marilyn Manson con Evan Rachel Wood, que ahora le acusa de los abusos. Wood tenía 18 años cuando conoció a Manson, que tenía 36. Llegaron a comprometerse en el año 2010, pero se separaron poco después.

Entre las locuras, o excentricidades, dependiendo de a quién se le pregunte, está la de haber fumado huesos humanos en polvo en 2017, la de celebrar bacanales de sadomasoquismo después de los conciertos, con fans invitados al evento o ser un gran coleccionista de objetos que pertenecieron a Adolf Hitler o su entorno.