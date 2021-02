Marilyn Manson, despedido de 'American Gods' tras las acusaciones de abuso

Las acusaciones de su expareja, Evan Rachel Wood, van a salirle caras a Marilyn Manson. Tras ser señalado como responsable de violencia machista y abusos sexuales por la actriz de Westworld, en un testimonio que fue respaldado por otras cuatro mujeres tras publicarse en Instagram, Manson perderá sus trabajos en las series American Godsy Creepshow.

La cadena Starz, responsable de American Gods, ha anunciado que el último capítulo de esta temporada no se emitirá hasta que el personaje de Manson haya sido eliminado del montaje. La emisora justifica esta decisión en su solidaridad "hacia las víctimas y supervivientes de abusos", informa The Hollywood Reporter.

Asimismo, Shudder ha decidido no emitir un episodio de la segunda temporada de Creepshow protagonizado por Marilyn Manson. Asimismo, la discográfica Loma Vista ha eliminado de su catálogo su nuevo álbum, We Are Chaos, y ha anunciado que no volverá a trabajar con él.

En su mensaje, Evan Rachel Wood calificaba de "horribles" los presuntos abusos sufridos a manos de Manson (seudónimo de Brian Warner), al que también acusaba de haberla manipulado psicológicamente cuando aún era adolescente. La actriz y el músico comenzaron su relación cuando ella tenía 18 años y él 36.

"Estoy aquí para denunciar a este hombre peligroso y para señalar a las muchas industrias que le han respaldado, antes de que él arruine más vidas", afirmó la actriz.