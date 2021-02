Ana Rosa ironiza con los objetivos independentistas de los catalanes: "Ya están vacunados, tienen anticuerpos"

Toda España tiene los ojos puestos sobre la cita electoral del próximo 14 de febrero que tendrá lugar en Cataluña. El día de San Valentín se celebrará la batalla definitiva entre los partidos independentistas y los autobautizados como constitucionalistas que medirán sus fuerzas en las urnas.

Una elecciones marcadas por la presentación de Salvador Illa, ex ministro de Sanidad, como candidato a la presidencia de le Generalitat por el PSC y por una bancada independentista más alejada que nunca. Las divisiones políticas vaticinan un resultado electoral en el que sería prácticamente imposible gobernar sin formar alianzas.

Las diferentes formaciones políticas han preferido mantener en secreto sus preferencias a la hora de hacer pactos de gobierno, al menos hasta no ver cómo se repartirán las cartas. La presentadora Ana Rosa Quintana ha criticado este martes la actitud de los principales candidatos a las elecciones catalanas y ha añadido que la falta de transparencia respecto a los posibles pactos electorales hace que "los ciudadanos ya no creamos a los políticos".

"Ahora que Illa diga: 'Yo con Esquerra no voy a pactar', pues... Tampoco nos lo creemos", ha comentado la periodista. La comunicadora ha aclarado que su intención no es lanzar un mensaje de "antipolítica", sino que hay que decir "oigan, no nos mientan". "Me parece muy bien que pacten, pero lo que no pueden decir es, 'yo con este no voy ni a la vuelta de la esquina', y luego se casan", ha añadido Quintana.

Lucha por la independencia

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han debatido sobre la posición de cada partido independentista respecto a retomar la lucha hacia la declaración unilateral de independencia. Ana Rosa ha defendido que ERC se está alejando de este discurso y que parece que lo ha aparcado, temporalmente, para centrarse en otros temas como la gestión de la pandemia.

La colaboradora, María Claver, ha rebatido que "si suman volverán a las andadas" y que retomarán la línea que se siguió en el año 2017. "Yo creo que están un poquito vacunados, tienen un poquito de anticuerpos todavía", ha ironizado la presentadora. El resto de contertulios ha discrepado respecto al comentario de la presentadora y han apoyado la teoría de Claver.