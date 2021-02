Maluma, en 'El hormiguero': "Mi artista favorito siempre ha sido Michael Jackson, pero Madonna está a su nivel"

La ausencia de Pablo Motos este lunes en El hormiguero eclipsó por completo la entrevista que tenían prevista para el día a toda una estrella mundial de la música, Maluma. Nuria Roca, la conductora del programa, conectó con el colombiano por videollamada a Miami.

Hoy en El Hormiguero, uno de los mayores artistas de música urbana del planeta, el cantante colombiano, ¡@maluma! #MalumaEHpic.twitter.com/IyHUONuG2R — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

El cantante comentó con la presentadora su nuevo disco, 7 días en Jamaica, se trata "del mejor de todos" de los que ha publicado y que lo hizo "el día de mi cumpleaños".

Maluma señaló que "lo grabé en Jamaica tras siete días en la isla rodeado de amigos. Siempre me siento renovado cuando voy", comentó sobre el álbum que cuenta con sonidos reggae.

"Has colaborado con grandes estrellas internacionales, pero... ¿Qué tal fue grabar un videoclip con Madonna?", quiso saber Roca. El colombiano le contestó que "fue increíble y eso que mi artista favorito siempre fue Michael Jackson, pero ella está a su nivel".

Y aclaró que "él era el Rey del Pop y ella, la reina. Saber que Madonna quería hacer una canción conmigo fue algo surrealista". Recordó que "cuando la conocí en Nueva York cruzamos un par de palabras, pero al mes me dijo que quería hacer una canción conmigo y que nos fuéramos a Londres a su estudio".

Maluma, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"No me lo podía creer, tenía la oportunidad de trabajar con una de las estrellas más grandes del pop y de la música a nivel mundial. Es algo quedará escrito en los libros de historia", afirmó Maluma.

La presentadora quiso saber si el artista se puso nervioso: "¡Obvio!", exclamó el invitado, que añadió: "Muy nervioso, pero es muy buena persona y puedo decir que, no solo que he trabajado con ella, sino también que es mi amiga y me ha ayudado en un montón de cosas más allá de la música".