'Veneno' se cuela en 'Saturday Night Live' por error y confunde a Javier Calvo: "¿Por qué aparece el cartel?"

Veneno ha traspasado fronteras y su llegada a HBO Max ha provocado que Cristina Ortiz ya sea, como ella decía, "conocida mundial". Muchos son los fans internacionales de la serie de los Javis, incluso grandes personalidades estadounidenses del audiovisual e iconos del colectivo LGTBI.

La ficción se ha vuelto tan popular que incluso ya es capaz de colarse por error en otros programas. Gracias a un descuido, el cartel de Veneno protagonizado por Daniela Santiago apareció el pasado sábado en Saturday Night Live durante un sketch donde Colin Jost hacía de presentador de informativos y hablaba del suceso de las acciones de GameStop.

El póster solo estuvo en pantalla unos segundos y se cambió rápidamente, pues no venía a cuento con el guion, pero fue el tiempo suficiente para que los fans de la serie se percataran y esto llegara a oídos de Javier Calvo, quien mostró su sorpresa en Twitter.

First Weekend Update of 2021! pic.twitter.com/8zXcTOk4nB — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) January 31, 2021

"¿Por qué aparece el cartel de Veneno?", se preguntó confundido uno de los creadores de la serie. Pero el domingo, el propio presentador dio explicación a lo sucedido.

POR QUÉ APARECE EL CARTEL DE 'VENENO' sobre el minuto 0:42?? https://t.co/2DgjGeYBc6 — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) January 31, 2021

"En el ensayo general hablé de lo mucho que me gusta Veneno. Luego esa sección fue cortada por falta de tiempo, pero entonces el póster apareció en directo por alguna razón, lo cual fue bastante confuso porque estaba hablando de GameStop en ese momento", declaró Colin Jost en Instagram.

De paso, el presentador y marido de Scarlett Johansson aprovechó para hablar maravillas de la serie: "Si no has visto Veneno te la recomiendo encarecidamente. Puede que no lo adivines por el póster, pero casi seguro te hará llorar (al igual que GameStop si diriges un fondo de inversión)".