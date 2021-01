Críticas a la familia de La Veneno por referirse a ella como Joselito en 'Equipo de investigación'

Este viernes, Equipo de Investigación cerró su temporada y celebró su aniversario número 10 con un monográfico sobre la muerte de Cristina Ortiz, La Veneno. El programa trató de arrojar un poco de luz sobre un caso que, para su familia y para muchas otras personas, se archivó demasiado pronto.

Para ello, contó con testimonios de forenses, familiares, amigas y periodistas. Una de las narraciones más impactantes fue la de María Jesús Rodríguez, la madre de la vedette, que explicó cómo fue el momento en el que entró en la habitación del hospital y encontró a su hija completamente desfigurada. "Tenía la cabeza rajada y el cuerpo lleno de moratones, ¿Cómo pudo hacerse tanto?" dijo, en alusión a la teoría que defiende que Veneno falleció tras sufrir una aparatosa caída.

En esa línea, su hermana Trini aseguró que se encontró "un monstruo con la nariz rota y el labio partido". Según explicó, se dedicó a hacer fotografías al cadáver de su hermana para tener pruebas en la investigación. "Entre mi hermana y yo decidimos que había que echarle fotos, porque al día siguiente desaparecían los moratones y era la única prueba que teníamos ante la Policía", recordó.

Trini también relató su teoría de que mataron a Veneno por el libro que publicó Valeria Vegas con sus memorias. Según ella, la artista había recibido varias amenazas antes de que se comercializara por algunos de los testimonios e iniciales que contenía. Por su parte, Paca la Piraña descartaba esta hipótesis, porque esos hechos que se contaban en el libro habían tenido lugar "hace 30 años".

En 1992, al poco tiempo de mudarse a Madrid, Joselito inicia su transición. Desde ese momento, pasará a llamarse Cristina#EquipoLaVenenopic.twitter.com/X23gU9AqfH — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) January 29, 2021

Algo en lo que coincidieron los testimonios de la madre y la hermana es en que se refirieron a Veneno como Joselito, su nombre antes de comenzar su transición. El gesto, afeado en redes, reforzaría la idea de que la mayoría de su familia nunca apoyó su proceso de transición, tal y como explicó ella en algunas ocasiones.

Sin embargo, la madre negó esto. "Nunca he tenido una pelea con él, estaba todos los días llamándome, aunque le regañaba porque no me gustaban las amistades que tenía. Me daba igual que fuera mariquita o maricón, lo que me daba vergüenza era lo de la calle", explicó.

Que gente de su familia siga llamando Joselito a Cristina es alucinante y una falta de respeto absoluta. Que camino tan difícil, de verdad. #EquipoLaVeneno — GER (@gersanc_) January 29, 2021

La hemana no para de dirigirse a Cristina como Joselito, en masculino y ahora se 'queja' de que a La Veneno le metieran en la carcel de hombres #EquipoLaVeneno — Javier (@TaliJavi) January 29, 2021

#EquipoLaVeneno Me parece una absoluta vergüenza que la familia, después de 30 años de la transición de La Veneno, la sigan llamando Joselito. Y Jorge Javier justificándolo. — Jaime (@Jaime26486600) January 29, 2021

Cristina Ortiz no es Joselito. No es un hombre. Es una MUJER. Aprendedlo de una vez, joder. Que sois su puta familia. La misma que no le prestó atención suficiente en su vida. Qué vergüenza... #EquipoLaVeneno — 𝕬𝖓𝖆 𝕹𝖔𝖙𝖍 𝖉𝖊 𝕳𝖚𝖋𝖋𝖑𝖊𝖕𝖚𝖋𝖋 ⚯͛ (@AnaNoth_) January 30, 2021

Totos, si el periodista dice hermana, ella, mujer, etc... pues no teníais un hermano llamado Joselito, sino una hermana. #EquipoLaVeneno — Ángel González 🏳️‍⚧️ (@AngelLestat666) January 29, 2021