Paula Echevarría comparte una imagen con la que plantea una reflexión de lo más personal

Actualmente, Paula Echevarría está disfrutando una de las etapas más felices de su vida desde que anunció que estaba esperando su primer hijo en común con Miguel Torres.

De hecho, la actriz no se ha privado de compartir con todos sus seguidores pequeños detalles de su vida personal, como un resumen de imágenes inéditas de su 2020.

Sin embargo, la exposición a la opinión pública tiende a esconder las cargas negativas que conlleva ser un rostro conocido y, ahora, la intérprete de Velvet ha publicado una reflexión con la que se siente identificada.

"He visto esta ilustración y me he sentido muy identificada. A veces la gente confunde que seas fuerte con que no te afecte lo que pasa. ¿Cierto o no?", ha escrito junto a la imagen de Instagram.

Varios personajes públicos como Chenoa, Sara Sálamo o Laura Matamoros han mostrado su acuerdo con el pensamiento que describe la fotografía: "Que puedas soportar la carga no significa que no te pese".