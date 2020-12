Paula Echevarría se despide de 2020 con un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías inéditas

Como cada 31 de diciembre, muchas personas utilizan las redes sociales para despedirse del año que está a punto de terminar y esta vez Paula Echevarría no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer un balance de 2020.

A pesar de haber sido una etapa marcada por la pandemia del coronavirus, la actriz tiene que agradecer que no le ha faltado salud a ningún familiar y que viene un bebé en camino.

Por ello, la intérprete de Velvet ha decidido compartir con sus seguidores muchos de los recuerdos que ha acumulado durante estos 366 días junto a una emocionante carta en su Instagram.

"Adiós 2020... un año que nunca vamos a olvidar... nos lo has puesto difícil de narices, a unos más que a otros, claro está. Pero yo siempre, de todo en la vida, me quiero quedar con la parte positiva", ha comenzado.

La futura mamá ha destacado que antes del parón por la Covid-19 tuvo la oportunidad de viajar: "No sé si sería intuición o casualidad pero antes de que nos cerraras todas las puertas me dio tiempo a viajar. He podido pasar momentos maravillosos con mi familia a pesar de todos los meses de distancia".

Por otro lado, la asturiana ha confesado que "se ha reído y ha disfrutado con sus amigos aunque fuera en la pantalla de un ordenador" y "se ha enamorado de la misma persona todos y cada uno de los días del año".

Echevarría no ha dejado de lado a lo más importante: su hija Daniela y su futuro hijo. "He pasado con mi 'pequeña' todo ese tiempo de ocio que tantas veces anhelamos pasar y hemos aprendido tanto la una de la otra".

"Y nos has traído una ilusión que hace que esperemos al 2021 con los brazos abiertos y llenos de amor", ha sentenciado antes de dar las gracias a todos aquellos que "le han acompañado día a día".