El Pleno del Ayuntamiento rechaza una consulta ciudadana sobre el proyecto del hotel del puerto

La moción urgente ha sido presentada por los grupos municipales de PSOE y Adelante. Así, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha defendido que "es necesaria" esta moción en estos momentos, asegurando que se hace desde la "máxima responsabilidad" y cuando hay "un creciente sentimiento de rechazo a la construcción de este edificio".

Ha valorado que esta iniciativa está recogida en el ordenamiento jurídico, insistiendo en realizar la consulta ciudadana y en que se le pueda preguntar a los malagueños si quieren o no la construcción del edificio en el dique de levante del puerto.

Pérez, que ha defendido que el PSOE "no nos hemos movido de nuestra posición", ha insistido en la consulta: "Queremos que en todo momento esta democracia sea madura, participativa, donde los gobernantes tengan capacidad de la escucha activad y conocer qué dicen los ciudadanos".

Por todo ello, ha pedido al alcalde que "sea valiente" y "no tenga miedo". "Sea honesto y valiente; escuchar es bueno". "Si hoy la rechaza -como así ha sido- no está perdiendo el PSOE o Adelante, está perdiendo Málaga. Sea valiente".

Por su parte, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha recordado las personalidades y plataformas en contra del proyecto, del que también la formación de izquierdas está en contra; pero ha incidido en que la cuestión de la moción es "democrática" al querer realizar una consulta.

Así, ha agregado que la legislación local permite la realización de consultas populares y "el proyecto del rascacielos en el puerto cuenta con amplio rechazo de ciudadanos". "Si en un asunto controvertido e importante para la ciudad ustedes se niegan a realizar la consulta" evidenciará, ha sostenido, "que desprecian el derecho a opinar de la ciudadanía malagueña".

PP

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha dicho que con la moción se plantean dos debates, como son la consulta, de la que ya el equipo de gobierno ha dicho estar en contra; y la idoneidad o no del proyecto.

Ha recordado que la actuación comenzó en 2005 y también que el PSOE en 2017 pedía al Gobierno central, en concreto, al ministro de Fomento, Ínigo de la Serna, "que no demorara más tiempo para aprobar la torre del puerto". Pese a que ha dicho que no le sorprende que Pérez cambie de opinión, le ha recordado que "le he visto, oído y leído y le digo que hasta le creía, cuando de manera convincente pedía que no se demorara más la torre del puerto" para crear "un nueva área de oportunidad".

López ha dicho que el PP es "coherente" y el Ayuntamiento es "serio y coherente para traer lo mejor para la ciudad". Además, ha añadido que tienen los brazos abiertos para aclarar cualquier duda que se plantee: "Lo que no hacemos es escondernos en una consulta".

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha reconocido que hay un manifiesto firmado con la posición en contra al proyecto pero ha recordado que el mismo cuenta con un "tramite largo de tiempo" y los mismos son "garantistas".

Ha dicho también a Zorrilla que se ha mostrado coherente siempre con su posición frente al PSOE, recordando que cuando gobernaba en la Junta, estaban a favor: "Da la sensación de que no están a favor porque no están las mimas siglas en las administraciones y no saben cómo cambiar el voto y por eso lo dejan en manos de la ciudadanía".

También ha señalado que si se hacen consultas con todo lo que afecte a la ciudad, ésta "sería ingobernable", insistiendo en que el proyecto tiene que pasar un proceso, que es "garantista". Asimismo, ha valorado que esta iniciativa traerá turismo de calidad, asegurando que la formación está a favor del proyecto "siempre y cuando cuente con todos los condicionamientos técnicos, jurídicos y económicos".

Por último, el concejal no adscrito, Juan Cassá, ha vuelto a mostrar su apoyo al proyecto y se ha manifestado en contra de una consulta popular como solicitan el PSOE y Adelante.

INICIATIVAS A SECTORES AFECTADOS POR COVID Y SANIDAD

Por otro lado, durante la sesión plenaria se ha debatido una moción urgente de Cs sobre medidas de ayuda a los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19, que ha salido adelante.

Entre otros, se ha dado luz verde a instar al Gobierno a revisar al alza -en 90 millones de euros adicionales- la dotación económica destinada a la puesta en marcha y desarrollo de los planes integrales de empleo en la Comunidad, ajustando el reparto de fondos en proporción al número de desempleados de cada comunidad autónoma, al objeto de equipararnos a los montantes previstos para otras comunidades con tasas de desempleo similares a la nuestra, como Extremadura o Canarias.

También el Pleno ha aprobador pedir al Gobierno medidas destinadas a paliar la situación de crisis económica, creando un plan estatal de apoyo a pymes y autónomos paralelo y complementario al recientemente creado plan autonómico.

Por otro lado, ha sido aprobado, por 16 votos a favor, del equipo de gobierno y el edil no adscrito, frente a los de PSOE y Adelante, pedir al Gobierno "un compromiso real" con los vecinos de Campanillas afectados por la tormenta Gloria hace un año.

En materia de sanidad, han sido aprobados con enmiendas, los puntos -menos uno que ha sido rechazado-, de la moción de Adelante Málaga sobre el refuerzo del sistema público de salud para afrontar de forma efectiva la vacunación y la atención sanitaria frente a la tercera ola del COVID-19.

Por otro lado, han sido debatidas conjuntamente dos mociones, una de Cs sobre el impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores particulares en plena ola de frío y durante la crisis sanitarias del coronavirus; y otra de Adelante para realizar estudios de viabilidad orientados a la creación de una empresa municipal productora y comercializadora de energía renovable y a la regulación del mercado para reducir el precio de la factura eléctrica. Así, la moción del grupo naranja ha salido adelante; mientras que la de la confluencia de IU y Podemos ha sido rechazada.

Por último, ha salido adelante, tras contar con enmiendas, la iniciativa del grupo 'popular' en relación con el "refuerzo" de los fondos recibidos del pacto de Estado contra la violencia de género. La moción del PSOE debatida sobre ventilación y medidas de seguridad en los centros educativos también ha sido aprobada.