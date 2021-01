Colau: "Los bloques de hormigón son feos y desaparecerán entre este año y el que viene"

En el sexto encuentro L´alcaldessa Respon que protagoniza Ada Colau como primera edil de Barcelona, celebrado este miércoles por la tarde en la sede del Col.legi de Periodistes de Catalunya, la líder de BComú ha asegurado que la capital catalana vivirá entre este mismo año y el que viene "una transformación hacia un urbanismo táctico que pasará de temporal a definitivo" y que tomará como base la configuración de la actual superilla de Sant Antoni, la segunda en construirse tras la del Poblenou, la primera, y que servirá ahora como "modelo estable y más bonito".

Esta revolución en el espacio público supondrá desterrar para siempre los polémicos bloques de hormigón amarillos o New Jersey, que sirvieron durante la desescalada del verano pasado para ganar espacio para viandantes y terrazas,y para "conservar así miles de puestos de trabajo" manteniendo las distancias de seguridad que exige la pandemia de coronavirus, ha aseverado Colau este miércoles.

Espacio público "de mucha más calidad"

La alcaldesa ha defendido que el urbanismo táctico nació de manera "provisional para ganar espacio" y que la evolución hacia un modelo definitivo tendrá un resultado "de mucha más calidad". Ha reconocido que los bloques New Jersey "son feos" y ha negado que haya quedado demostrado "que estos sean peligrosos", tras el accidente mortal de un motorista el pasado mes de diciembre que perdió la vida en el cruce de la calle Balmes con Gran Via tras chocar contra unos de estos muros. Ha preferido, ante este hecho trágico, "respetar el duelo de las familias y no hacer polémicas partidistas", ha dicho.

Este cambio urbanístico que sigue en la línea del gobierno municipal de eliminar la presencia del coche del entramado urbano y ganarla para las personas, "y con aún más urgencia a raíz de la Covid". ha indicado, llega en un momento en el que ha quedado claro que, en la ciudad, "faltaba espacio para la gente".

"Las intervenciones temporales con pintura han sido una forma rápida de conseguir más espacio público, pero este año y el que viene" serán sustituidas por "actuaciones estructurales, mediante concursos públicos, licitación de proyectos, la participación de los mejores arquitectos" y la implicación "del tejido comercial y vecinal" de las zonas. El modelo a seguir será el de la superilla de Sant Antoni, que quieren emular "muchos otros barrios", ha afirmado Colau.

"Iremos quitando los New Jersey para hacer modelos estables y más bonitos en los que participarán las escuelas de diseño de la ciudad", ha añadido. Para llevar a cabo la pacificación de las calles y plazas (eliminando el tráfico rodado y haciéndolo peatonal) se han presentado numerosos arquitectos, ha reiterado.

Colau: "El problema no son los coches sino su sobredimensión"

"En la superilla de Sant Antoni hemos quitado los coches y se ha llenado de vida, de niños, de vecinos, y el comercio se llena más que nunca", ha detallado Colau esta tarde, incidiendo en que el problema urbanístico de Barcelona no pasa solo por los coches "sino porque estos están demasiado sobredimensionados en la ciudad. Venimos de una época en la que el coche estaba en el centro del diseño del espacio público y esto es una barbaridad porque las que han de estar ahí son las personas", ha insistido.

"No puede ser que el coche suponga el 20% de los desplazamientos por la ciudad y este ocupe el 60% del espacio público, es un desequilibrio absoluto". ha destacado. Otra cifra que, a su parecer, demuestra el éxito de la superilla de Sant Antoni, la base sobre la que su gobierno construirá la Superilla Barcelona, es la de la reducción de ruido y contaminación que ha supuesto la eliminación del tráfico a motor, que ha sido del 30%.

Consell Assessor de la Superilla Barcelona

Casi simultáneamente al anuncio de Colau sobre el urbanismo táctico y el vinculado a las superilles, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha este miércoles el Consell Assessor de la Superilla Barcelona, el espacio de reflexión, orientación, seguimiento y evaluación del despliegue del proyecto.

Ayudará a ampliar gradualmente el modelo ya implantado en Sant Antoni, en el Poblenou y en Horta, con más espacio de paseo y verde, a un total de 21 ejes verdes y 21 plazas de la capital catalana. Se ganarán 33,4 hectáreas para peatones y 6,6 hectáreas de verde urbano. De este modo, una de cada tres calles será un eje verde y cada vecino tendrá uno de estos ejes o plazas a menos de 200 metros de su domicilio.

Turismo cultural y 'gastro' y todo el año

Colau ha avanzado que el consistorio ha trabajado en un acuerdo para revisar el actual modelo turístico masificado (antes de que lo parara la Covid) para que cuando se recupere lo haga de forma «más sostenible» y donde «la promoción se centre en la cultura, una de las fortalezas de la ciudad junto a la ciencia».

«Cuando llegamos, había un descontrol absoluto y tuvimos que poner orden. Ahora se nos reconoce», ha dicho, citando el trabajo hecho con Airbnb «para que respete las reglas del juego» con los apartamentos turísticos. Se trabaja en que el modelo turístico sea de todo el año y no solo estacional y también gastro en contacto con los agentes turísticos y culturales.

Se ha mostrado «decepcionada» con la poca respuesta de la Generalitat ante la emergencia de la cultura y ha criticado la falta de empuje del Govern con la vivienda social, con un parque muy menor al que Barcelona espera tener a final de mandato, con casi 12.000 pisos públicos.