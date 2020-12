El proyecto de supermanzanas de Colau inquieta a algunos sectores económicos y vecinales: "El objetivo es cutre"

Hace un mes,Ada Colau presentaba su proyecto más ambicioso: hacer del centro de Barcelona una gran supermanzana para 2030, con 21 calles transformadas en jardines peatonales y 21 cruces convertidos en plazas. El plan, llamado ‘Superilla Barcelona’, está despertando dudas y preocupaciones entre los sectores económicos y vecinales de la ciudad, que piden más participación, rigor, y un enfoque que tenga en cuenta la realidad metropolitana.

Las supermanzanas no son desconocidas para los barceloneses. A día de hoy, existen dos: una en el Poblenou y otra en Sant Antoni. En ambos casos, el Ayuntamiento asegura que han sido un “gran éxito” tanto en reconocimiento internacional como para el vecindario. No obstante, extender este modelo -ahora anecdótico- al centro de la ciudad podría no dar un resultado tan satisfactorio, especialmente si tenemos en cuenta que cada día pasan 350.000 coches por el Eixample.

Las buenas intenciones del proyecto están claras: reducir la circulación de vehículos, la contaminación y el ruido, a cambio de construir una ciudad más sostenible, con más espacio para pasear, jugar y consolidar el comercio local.

Aunque a primera vista parezca un buen plan, algunos agentes de la ciudad temen posibles repercusiones económicas y de movilidad. Este ha sido el principal asunto tratado en el Debate sobre supermanzanas que Barcelona Futur ha organizado este jueves, con siete ponentes que han intercambiado sus opiniones e inquietudes.

Objetivo "insuficiente"

En el encuentro, han calificado de “cutre” y “poco ambicioso” el objetivo de reducir la contaminación en un 13% que se marca ‘Superilla Barcelona’. “En diez años no tenemos que bajar la contaminación un 13%, sino mucho más”, ha dicho Roger Puigví, jefe de relaciones institucionales de la empresa de alquiler de patinetes eléctricos SPIN.

Así mismo, Puigví ha reprochado que la idea de Colauno contempla un plan de movilidad global, sino que piensa solo en la ciudad, y no busca corregir lo “mal diseñada” que está el Área Metropolitana. Joan Viaplana, de la empresa de parkings SABA, también ha opinado que el proyecto “no acaba de estar atado” con el plan urbanístico metropolitano: "Hay que ir haciendo cambios que nos lleven hacia donde queremos ir, hay que mirar hacia la ciudad de los 5,1 millones de habitantes y todos los flujos económicos y de movilidad que hay”, ha dicho.

Imagen del mapa de Barcelona 2030: con 21 calles convertidas en ejes verdes y 21 cruces convertidos en plazas. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Otro punto que también preocupa a los ponentes es el comercio. Si bien el proyecto del Ayuntamiento defiende que ‘Superilla Barcelona’ potenciará los negocios de proximidad, ellos no lo ven tan claro. “Si cada vez hay más trabas para ir al centro, este colectivo tendrá un problema, y aparte favoreces el e-commerce”, ha advertido Josep Ribera, director general de la empresa de mensajería ecológica ‘Ara Vinc’.

La experiencia del Poblenou

Los ponentes han recordado cómo vivieron la implantación de la primera supermanzana en el Poblenou, un hecho "aislado" que no esperaban que fuera a extenderse tanto. Joan Ventura, presidente de la coordinadora de entidades del Poble Nou, explica que les cogió por sorpresa en plena fiesta mayor, por lo que tuvieron que reubicar repentinamente los 600 actos previstos. “Fue complejo. Las entidades y los vecinos estuvieron un poco en contra de la situación. No por el hecho en sí, sino por el momento”, ha comentado.

"Las entidades y los vecinos estuvieron un poco en contra de la situación. No por el hecho en sí, sino por el momento"

Ventura ha lamentado que “no hubo participación” sobre el cuándo y el cómo, y que ahora con el Eixample volverá a ocurrir lo mismo. Mar Alarcón, fundadora de la empresa de alquiler de coches SocialCar, ha reclamado participar en el proceso: “Nos gustaría tener voz y voto en este debate”, ha dicho.

Una de las calles peatonales de la supermanzana del Poblenou, en una imagen de 2018. AJUNTAMENT

Los ponentes recuerdan la primera supermanzana como algo anecdótico: “No le dimos mucha importancia, son cuatro calles en una zona no muy conflictiva, y tenía más apariencia de prueba que de declaración fuerte de acción. Me preocupa más lo que vendrá en los próximos meses”, reconoce Pablo Martínez, arquitecto y cofundador de 300.000 Km/s.

Los agentes reclaman más estudios

Para evitar las consecuencias negativas, los participantes reclaman estudios técnicos, y que las decisiones estén en manos de profesionales y no de políticos. Piden que sean los expertos quienes evalúen si el proyecto es realmente sostenible, no solo a nivel medioambiental, sino también en el tiempo.

En esta línea, Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, ha reclamado que las siguientes supermanzanas no se hagan “con el carácter frívolo festivo del Poblenou” y pide rigor: “O hacemos estudios o puede salir una chapuza”.

Por su parte, el arquitecto Pablo Martínez ha señalado que sí se están haciendo estudios: “El Ayuntamiento no para de hacer estudios. Nosotros -la empresa 300.000 km/s- estamos redactando uno, pero ya se están haciendo. Quizás no tienen impacto en los medios de comunicación, pero los estudios están”, ha asegurado.

"El Ayuntamiento no para de hacer estudios. Quizás no tienen impacto en los medios de comunicación"

En el debate han participado Joan Ventura, presidente de la coordinadora de entidades del Poble Nou; Mar Alarcón, fundadora de la empresa de alquiler de coches SocialCar; Lluís Puerto, director de la Fundació RACC; Joan Viaplana, director de proyectos y movilidad de la empresa de parkings SABA; Roger Puigví, jefe de relaciones institucionales de la empresa de alquiler de patinetes eléctricos SPIN; Pablo Martínez, arquitecto y cofundador de 300.000 Km/s y Josep Ribera, director general de la empresa de mensajería ecológica ‘Ara Vinc’. Así mismo, ha sido moderado por la periodista Raquel Mateos y presentado por el presidente de Barcelona Futur, Gerard Esteva.