Colau anuncia su proyecto más ambicioso: convertir Barcelona en una única supermanzana para 2030

Barcelona entera pasará a convertirse en toda una supermanzana en 2030, con 1 de cada 3 calles de Sant Martí y Eixample transformadas en jardines peatonales y con cruces convertidos en plazas donde los niños puedan salir a jugar. O al menos esta es la intención del actual gobierno municipal, presidido por Ada Colau, que este miércoles ha presentado el programa 'Superilla Barcelona'

El plan presentado consiste en reformar 21 cruces y 21 calles del Eixample, que pasarán a ser plazas y ejes verdes para la ciudad, con prioridad para el peatón. El objetivo del consistorio es “actualizar el Pla Cerdà al siglo XXI”, creando más espacios para pasear, jugar, socializar y consolidar el comercio local. Así, se extendería a toda la ciudad el modelo de supermanzana ya establecido en Sant Antoni y Poblenou, dos casos que la alcaldesa ha calificado de "gran éxito" para los vecinos.

Mapa de Barcelona 2030, con las 21 calles que se conver en ejes verdes y los 21 cruces que se convertirán en plazas. AJUNTAMENT DE BARCELONA

El arquitecto urbanista del Ayuntamiento, Xavier Matilla, explicó ayer a los medios que, si Barcelona quiere ser más verde, no le queda otra opción que rediseñarse: “No tenemos espacio para parques y ya no los podemos hacer. Para dar respuesta a la infraestructura verde hay que tocar las calles, porque no hay espacio”, reiteró.

Ocho calles y plazas para 2023

Aunque el plan para 2030 contempla la reforma de 21 cruces y 21 calles, a día de hoy el consistorio solo puede garantizar que se hagan realidad cuatro de cada una para 2023, año en que finaliza este mandato. Concretamente, serán las calles Consell de Cent, Girona, Rocafort y Borrell las que se convertirán en ejes verdes, y los cuatro cruces que se transformarán en plazas serán los de Consell de Cent con Rocafort, Borrell, Enric Granados y Girona. Estas primeras actuaciones cuentan con un presupuesto de 37,8 millones de euros -32,8 millones serán para los ejes verdes y 5 para las plazas-.

Imagen del antes y el después de uno de los cruces del Eixample que el Ayuntamiento convertirá en plazas. Adrián Cobos | AJUNTAMENT DE BARCELONA

Para llevar a cabo estas primeras ocho actuaciones, el Ayuntamiento ha abierto este miércoles un concurso público para elegir los ocho mejores proyectos, que conformarán equipos de trabajo para llevar a cabo las obras. El plazo máximo para entregar las propuestas es el 17 de diciembre. Está previsto que estas obras se inicien en el primer trimestre de 2022 y acaben a principios de 2023.

Eliminar la "autopista" del centro

Este plan se enmarca en el propósito del gobierno municipal de reducir la circulación de vehículos en la ciudad y, en consecuencia, la contaminación. La concejala de Urbanismo, Janet Sanz, ha explicado que actualmente Barcelona tiene6.000 coches por kilómetro cuadrado-el doble que Madrid y París-; y que por el Eixample pasan cada día350.000 coches, más que en las dos rondas juntas. Por la ronda de Dalt y la ronda Litoral paran 170.000 vehículos diarios, respectivamente.

“Somos una ciudad que cuando entras en el centro encuentras autopistas. Esto es una anomalía de la organización de las calles, y es de justicia darle la vuelta", ha aseverado Sanz. El pasado mes de octubre, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) reveló que la contaminación provoca el 7% de las muertes naturales en la capital catalana.