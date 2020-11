'The Times' pone a Barcelona como ejemplo de lo que deberían hacer las ciudades con las restricciones de tráfico

El diario británico 'The Times' ha señalado en su editorial que Barcelona es un ejemplo de lo que deberían hacer otras ciudades respecto a las restricciones de tráfico, en referencia al nuevo plan del Ayuntamiento de convertir la ciudad en una única supermanzana.

"Otros alcaldes deberían mirar el ambicioso ejemplo de Barcelona en la batalla por recuperar las ciudades de los atascos y combatir la creciente contaminación del aire", dice el diario.

Señalan que "no hay mejor momento que el presente", ya que la pandemia del coronavirus, y la necesidad que ha creado de evitar las multitudes, ha brindado una oportunidad para rediseñar el uso del espacio urbano.

Sobre el nuevo proyecto del Ayuntamiento, 'The Times' cuenta que "la supermanzana de Barcelona no eliminará los coches por completo, sino que desviará el tráfico que no es local a los perímetros, devolviendo las calles a la gente".

Explican que Londres ha hecho algunos cambios para reducir el tráfico en algunos puntos en concreto y fomentar el uso de la bicicleta o el ir a pie. También señalan que ciudades como París y Milán han cerrado temporalmente algunas calles al tráfico y han aumentado los carriles bici y peatonales. Sin embargo, apuntan que "Barcelona muestra cómo hacer que estos cambios sean permanentes".